DBH Sawit Jadi Bantalan Ekonomi Pekerja Rentan di Sintang, Welly Ungkap Manfaatnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang, Welly Anggara Sidik Simanjuntak, menegaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga pekerja yang mengalami musibah.

Hal tersebut disampaikan Welly saat peluncuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang didanai melalui DBH sawit tahun 2026 di Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati, Senin 25 Mei 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan dana bagi hasil sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026.

“Optimalisasi penggunaan DBH sawit untuk pekerja rentan ini merupakan salah satu upaya peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Welly.

Ia menjelaskan, program perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit di Kabupaten Sintang sudah dimulai sejak tahun 2024.

Pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Sintang melindungi 2.000 pekerja rentan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta untuk masa perlindungan selama 12 bulan.

Kemudian pada tahun 2025, jumlah peserta meningkat signifikan menjadi 4.500 pekerja dengan total iuran lebih dari Rp900 juta untuk perlindungan selama 12 bulan.

“Dan tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sintang kembali konsisten melanjutkan perlindungan kepada 4.500 peserta dengan total anggaran lebih dari Rp900 juta untuk masa perlindungan 12 bulan,” jelasnya.

Welly menekankan, dari sisi manfaat program, jaminan sosial ketenagakerjaan telah terbukti membantu masyarakat yang tertimpa musibah, terutama melalui program jaminan kematian.

Ia mengungkapkan, dari alokasi anggaran tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan santunan sebesar Rp42 juta kepada satu orang ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Sementara pada tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran klaim meninggal dunia kepada 16 ahli waris dengan total nilai santunan mencapai sekitar Rp600 juta.

“Data ini menunjukkan bahwa program ini menjadi bantalan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan baru,” katanya.

Menurut Welly, besarnya manfaat yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa program tersebut memiliki nilai sosial yang sangat tinggi meskipun biaya iurannya relatif kecil.

“Program ini murah namun manfaatnya besar. Karena pada tahun 2025 ada 16 orang peserta yang meninggal dunia dan manfaat yang kami bayarkan hampir mencapai nilai iuran yang dibayarkan pemerintah melalui DBH sawit,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang yang terus berkomitmen melanjutkan program perlindungan pekerja rentan tersebut sebagai langkah meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. (*)

