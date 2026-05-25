Pulang Kampung Halaman, OSO Disambut Rombongan Bupati Ketapang dan Kayong dan Beri Pesan Mendalam
Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, tiba di Bandara Rahadi Oesman Ketapang
Penulis: Faisal Ilham Muzaqi | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, tiba di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Minggu 24 Mei 2026.
Kedatangan OSO bersama istri disambut langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, didampingi Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, serta Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPRD Kayong Utara, Wakil Ketua DPRD Ketapang, unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, tokoh agama, tokoh adat, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Kedatangan OSO ke Kalimantan Barat diketahui dalam rangka pulang kampung menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar dan masyarakat di Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara.
Rombongan OSO tiba di Ketapang menggunakan jet pribadi dan langsung menghadiri agenda ramah tamah yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang.
Baca juga: Oso Gelar Halal Bihalal dan Syukuran di Jakarta, Wako Tjhai Chui Mie Turut Hadir
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepulangan OSO ke Kalimantan Barat.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara menyampaikan selamat datang kepada Bapak OSO. Kehadiran beliau menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua,” ujar Romi.
Menurutnya, kehadiran OSO menjadi motivasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian sosial.
“Beliau adalah sosok panutan yang konsisten mengabdikan diri untuk daerah. Kita bangga memiliki putra daerah yang tetap peduli dengan kampung halamannya,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. Ia mengaku bangga dapat kembali menyambut tokoh nasional asal Kalimantan Barat tersebut di Tanah Kayong.
“Sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi kami dapat kembali menyambut kedatangan orang tua kita bersama, tokoh nasional kebanggaan Indonesia, Bapak Oesman Sapta Odang di Tanah Kayong tercinta ini,” kata Alexander.
Menurut Alexander, kehadiran OSO bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk perhatian dan kedekatan dengan masyarakat daerah.
“Kehadiran Bapak Oesman Sapta senantiasa membawa energi positif, bimbingan, dan semangat baru bagi kami jajaran pemerintah daerah untuk terus melangkah,” ujarnya.
Kiprah Politik OSO
Oesman Sapta Odang dikenal sebagai tokoh nasional asal Kalimantan Barat yang memiliki perjalanan panjang di dunia politik Indonesia.
Karier politiknya dimulai saat dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999–2004 pada awal era reformasi.
Pulang Kampung
OSO
Bupati Ketapang
Pulang Kampung Halaman
Kayong Utara
OSO Disambut Rombongan Bupati Ketapang
OSO Disambut Rombongan Bupati Kayong Utara
Osman Sapta
jet pribadi
Kalbar
|Ekonomi Melemah, Pedagang di Pasar Melayu Sambas Keluhkan Penurunan Daya Beli Jelang Idul Adha
|Pedagang Daging Sapi di Pasar Melayu Sambas Keluhkan Penurunan Daya Beli Jelang Idul Adha 2026
|Semarak Penutupan PGD 2026, Tarian Bedansai Asal Ketapang Pukau Pengunjung di Rumah Radakng
|Data Sementara Hewan Kurban 2026 di Kapuas Hulu Tembus 573 Ekor, Kemenag Ingatkan Syarat Syariat
|Ribuan Pekerja Sawit Rentan di Sintang Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan