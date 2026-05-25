Pulang Kampung Halaman, OSO Disambut Rombongan Bupati Ketapang dan Kayong dan Beri Pesan Mendalam

RAMAH TAMAH - ‎Suasana ramah tamah penyambutan tokoh nasional Oesman Sapta Odang di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ketapang Alexander Wilyo beserta jajaran, serta Bupati Kayong Utara Romi Wijaya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

SAMBUT - Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya (kanan) bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo (kanan dua) saat mendampingi tokoh nasional Osman Sapta Odang dan istri di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Minggu 24 Mei 2026. kedatangan OSO bersama istri disambut hangat jajaran pemerintah daerah dalam agenda pulang kampung dan silaturahmi jelang Iduladha 1447 Hijriah.

SAMBUT - Suasana ramah tamah penyambutan tokoh nasional Oesman Sapta Odang di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ketapang Alexander Wilyo, beserta jajarannya, dan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, beserta jajarannya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, tiba di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Minggu 24 Mei 2026.

Kedatangan OSO bersama istri disambut langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, didampingi Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, serta Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPRD Kayong Utara, Wakil Ketua DPRD Ketapang, unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, tokoh agama, tokoh adat, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Kedatangan OSO ke Kalimantan Barat diketahui dalam rangka pulang kampung menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar dan masyarakat di Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara.

Rombongan OSO tiba di Ketapang menggunakan jet pribadi dan langsung menghadiri agenda ramah tamah yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang.

Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepulangan OSO ke Kalimantan Barat.

“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara menyampaikan selamat datang kepada Bapak OSO. Kehadiran beliau menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua,” ujar Romi.

Menurutnya, kehadiran OSO menjadi motivasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian sosial.

“Beliau adalah sosok panutan yang konsisten mengabdikan diri untuk daerah. Kita bangga memiliki putra daerah yang tetap peduli dengan kampung halamannya,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. Ia mengaku bangga dapat kembali menyambut tokoh nasional asal Kalimantan Barat tersebut di Tanah Kayong.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi kami dapat kembali menyambut kedatangan orang tua kita bersama, tokoh nasional kebanggaan Indonesia, Bapak Oesman Sapta Odang di Tanah Kayong tercinta ini,” kata Alexander.

Menurut Alexander, kehadiran OSO bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk perhatian dan kedekatan dengan masyarakat daerah.

“Kehadiran Bapak Oesman Sapta senantiasa membawa energi positif, bimbingan, dan semangat baru bagi kami jajaran pemerintah daerah untuk terus melangkah,” ujarnya.

Kiprah Politik OSO

Oesman Sapta Odang dikenal sebagai tokoh nasional asal Kalimantan Barat yang memiliki perjalanan panjang di dunia politik Indonesia.

Karier politiknya dimulai saat dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999–2004 pada awal era reformasi.