Prihatin! Wabup Ronny Pastikan Bayi Ditemukan Dalam Tas Dapat Perlindungan dan Masa Depan yang Baik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penemuan seorang bayi yang ditinggalkan di Jalan Bhayangkara, tepat di seberang Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, Minggu 24 Mei 2026.

“Kita tentu sangat prihatin dengan kejadian ini. Apalagi setelah mengetahui adanya surat yang diduga ditulis oleh ibu bayi tersebut. Ini menggambarkan adanya tekanan hidup yang mungkin dialami,” ujar Ronny.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang akan memberikan perhatian terhadap kondisi bayi tersebut agar mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak.

“Yang paling utama sekarang adalah memastikan bayi ini sehat, aman, dan mendapatkan perlindungan yang baik. Anak ini tidak boleh kehilangan masa depannya,” katanya.

Ronny juga mengajak masyarakat agar tidak langsung memberikan penilaian negatif kepada ibu bayi tersebut sebelum mengetahui persoalan sebenarnya.

“Kita harus melihat persoalan ini dengan hati nurani. Jangan mudah menghakimi. Bisa jadi ibunya berada dalam kondisi yang sangat sulit dan tidak memiliki dukungan,” ujarnya.

Menurutnya, kasus penelantaran bayi menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan keluarga, pendidikan moral, serta pendampingan sosial di tengah masyarakat.

“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lingkungan sekitar untuk saling peduli serta membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang mengalami persoalan,” tambahnya.

Ronny juga mengapresiasi warga yang cepat melapor serta langkah sigap kepolisian dan tenaga medis dalam menyelamatkan bayi tersebut.

“Kami berterima kasih kepada warga dan aparat yang cepat bertindak sehingga bayi ini bisa segera mendapatkan pertolongan,” tutupnya.

Bayi Ditemukan Dalam Tas

Sebelumnya, warga di sekitar Jalan Bhayangkara digegerkan dengan penemuan seorang bayi yang diduga sengaja ditinggalkan pada Minggu pagi 24 Mei 2026.

Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup di dalam bungkusan kain dan tas di depan rumah warga, tepat di seberang Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang.

Kapolres Sintang, Sanny Handityo, melalui Kasi Humas Polres Sintang, Eko Budi Purwanto, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut.

“Bayi ditemukan sekitar pukul 06.20 WIB di Jalan Bhayangkara, depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang,” ujar IPTU Eko Budi Purwanto.