Ribuan Pekerja Sawit Rentan di Sintang Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

AHLI WARIS - Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menyerahkan secara simbolis satuan jaminan sosial kepada ahli waris peserta bpjs ketenagakerjaan di pendopo Bupati Sintang, Senin 25 Mei 2026. Sebanyak 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai melalui dana bagi hasil sawit tahun 2026.

Ringkasan Berita: Program tersebut menyasar pekerja bukan penerima upah dan masyarakat rentan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sebanyak 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai melalui dana bagi hasil sawit tahun 2026.

Program tersebut menyasar pekerja bukan penerima upah dan masyarakat rentan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yustinus, mengatakan memberikan bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit melalui pemanfaatan dana bagi hasil kelapa sawit sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja rentan.

“Ini untuk menjamin pekerja bukan penerima upah dan masyarakat rentan yang bekerja dalam ekosistem sawit agar mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya, Senin 25 Mei 2026.

Ia menjelaskan, program tersebut mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Yustinus menegaskan, program ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang dihadirkan pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman bagi pekerja sektor informal di lingkungan perkebunan sawit.

Sasaran program ini adalah pekerja bukan penerima upah yang bekerja dalam ekosistem sawit, terutama petani plasma, petani mandiri, hingga pekerja perkebunan sawit lainnya.

Untuk pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 juta.

“Jaminan ini diberikan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut terlaksana melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan BPJS Ketenagakerjaan serta dukungan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang memiliki komitmen dalam melindungi pekerja.

“Kami berharap para pekerja tetap terlindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam aspek keselamatan kerja,” tambahnya.

Melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, para pekerja diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila mengalami risiko sosial maupun ekonomi, seperti sakit, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kehilangan pekerjaan hingga memasuki usia lanjut atau pensiun.

Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko tidak terduga, termasuk risiko kematian dan kecelakaan kerja. (*)

