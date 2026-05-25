Kabar Baik dari Tanah Suci! 12 Jemaah Haji Mempawah Siap Wukuf di Arafah, Kondisi Seluruhnya Sehat

WUKUF - Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Mempawah, H Mulyadi saat diwawancara Tribun Pontianak beberapa waktu lalu. Mulyadi mengingatkan para jemaah agar tidak membawa terlalu banyak barang bawaan saat menuju Armuzna.

Ringkasan Berita: Sebanyak 12 jemaah haji asal Mempawah dilaporkan dalam kondisi sehat dan siap mengikuti puncak ibadah haji Armuzna, termasuk wukuf di Arafah yang menjadi rukun utama haji.

Kemenhaj Mempawah memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan jemaah telah disiapkan, mulai dari tenda hingga konsumsi, serta mengimbau jemaah membawa barang seperlunya agar mobilitas lebih mudah di tengah padatnya jutaan jemaah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 12 jemaah haji asal Kabupaten Mempawah dilaporkan dalam kondisi sehat dan siap mengikuti puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Para jemaah dijadwalkan mulai bergerak menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026 pagi sekitar pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS) untuk menjalani rangkaian ibadah puncak haji yang menjadi momen paling sakral bagi umat Muslim.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Mempawah, H Mulyadi mengatakan seluruh persiapan jelang wukuf telah dilakukan oleh panitia penyelenggara haji di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, berdasarkan laporan yang kami terima, seluruh jemaah haji Kabupaten Mempawah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti puncak ibadah haji.

Sesuai jadwal, besok pagi jemaah akan diberangkatkan menuju Arafah,” ujarnya, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Mulyadi, berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan Armuzna juga telah dipersiapkan secara maksimal.

Mulai dari tenda penginapan hingga konsumsi jemaah selama menjalani ibadah di Tanah Suci.

“Panitia haji sudah menyiapkan seluruh kebutuhan jemaah. Tenda sudah siap, termasuk makanan siap saji yang aman dan bergizi untuk tiga hari sebelum dan sesudah puncak ibadah haji,” katanya.

Ia juga mengingatkan para jemaah agar tidak membawa terlalu banyak barang bawaan saat menuju Armuzna. Pasalnya, mobilitas jutaan jemaah dari berbagai negara akan sangat padat selama pelaksanaan ibadah berlangsung.

“Kami sarankan cukup membawa perlengkapan penting saja seperti pakaian ganti, kain ihram, obat pribadi dan kebutuhan seperlunya. Idealnya cukup menggunakan satu tas ransel agar lebih mudah saat mobilitas,” ungkapnya.

Selain itu, kondisi kesehatan para jemaah terus dipantau oleh tim medis agar tetap prima saat menjalankan wukuf di Arafah yang merupakan rukun utama ibadah haji.

“Wukuf di Arafah adalah rukun utama haji. Karena itu kesehatan jemaah benar-benar dijaga agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Mulyadi turut meminta doa masyarakat Kabupaten Mempawah agar seluruh proses ibadah haji tahun ini berjalan lancar hingga para jemaah kembali ke tanah air dengan selamat.

“Kami berharap masyarakat ikut mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air,” harapnya.

Diketahui, kuota haji Kabupaten Mempawah pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi berjumlah 12 orang, terdiri dari lima jemaah laki-laki dan tujuh perempuan yang tergabung dalam kloter 18 BTH bersama jemaah asal Riau dan Kalimantan Barat.