Update Harga Sembako di Mempawah Hari Ini Merangkak Naik Hanya Bawang Merah-Putih Turun Jadi 32 Ribu

HARGA BAPOK - Petugas Disperindagnaker Mempawah saat melakukan pemantauan pasar, memastikan harga dan kebutuhan bahan pokok tetap aman jelang Idul Adha 2026.

Ringkasan Berita: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan, terutama daging ayam, gula pasir, dan cabai akibat meningkatnya permintaan masyarakat serta distribusi pasokan yang kurang lancar.

Meski beberapa komoditas naik, harga bawang merah dan bawang putih justru turun. Disperindagnaker Mempawah terus melakukan pengawasan stok dan koordinasi dengan distributor untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pasaran.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Mempawah mulai mengalami kenaikan.

Kenaikan harga tersebut terpantau terjadi pada beberapa komoditas utama seperti daging ayam, gula pasir hingga cabai di sejumlah pasar tradisional, Senin 25 Mei 2026.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Mempawah mencatat lonjakan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagnaker Mempawah, Hendri Kurniawan mengatakan tingginya permintaan masyarakat disertai distribusi barang yang kurang lancar menjadi penyebab utama kenaikan harga di pasaran.

“Permintaan masyarakat meningkat menjelang Idul Adha, sementara distribusi dari daerah produsen juga kurang lancar sehingga berdampak terhadap pasokan barang di pasaran,” katanya.

Ia menjelaskan, harga daging ayam yang sebelumnya Rp33 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp36 ribu per kilogram.

Sementara itu, gula pasir kemasan mengalami kenaikan dari Rp19 ribu menjadi Rp19.500 per kilogram.

Sedangkan gula pasir curah naik dari Rp18 ribu menjadi Rp18.500 per kilogram.

Tak hanya itu, lonjakan cukup tinggi juga terjadi pada harga cabai yang kini menyentuh Rp60 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp50 ribu per kilogram.

Meski demikian, tidak semua bahan pokok mengalami kenaikan.

Disperindagnaker mencatat harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan.

“Harga bawang merah turun dari Rp50 ribu menjadi Rp42 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih dari Rp38 ribu turun menjadi Rp32 ribu per kilogram,” jelas Hendri.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, Disperindagnaker Mempawah terus melakukan pemantauan di pasar rakyat maupun toko modern.

Selain itu, koordinasi dengan distributor dan agen juga terus dilakukan agar distribusi barang tetap berjalan lancar menjelang Idul Adha.