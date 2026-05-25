Kisah Sukses Peternak Muda Singkawang, Tekuni Ternak Kambing Sejak 2015, Kebanjiran Pesanan Kambing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Di usia yang masih muda, Gustiansyah memilih menekuni usaha peternakan kambing di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Pria berusia 25 tahun itu mengelola kandang kambing bernama Topa-topa Farm yang berlokasi di Jalan Demang Akub, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara.

Usaha peternakan tersebut mulai dirintis sejak tahun 2015 bersama dua rekannya yang bekerja sama dalam pengelolaan kandang, mulai dari pengadaan ternak hingga perawatan.

“Alhamdulillah kami bertiga kompak menjalankan usaha ini,” kata Gustiansyah saat diwawancarai TribunPontianak.co.id, Minggu 24 Mei 2026.

Ia menceritakan, awalnya kandang tersebut hanya memiliki tiga ekor kambing indukan dan satu pejantan.

Dari jumlah kecil itu, usaha mereka terus berkembang melalui kerja sama kelompok dan sistem kemitraan dengan masyarakat.

“Awalnya dari situ, kemudian kami mulai menjalin kerja sama melalui kelompok dan kemitraan. Ada juga sistem titip ternak, jadi orang membeli kambing lalu dititipkan di sini, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan,” ujarnya.

Saat ini, populasi kambing di kandang utama mencapai sekitar 50 hingga 60 ekor.

Nama Topa-topa Farm sendiri berasal dari bahasa kampung yang berarti “bagi-bagi”.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Gustiansyah mengaku mulai menyiapkan stok kambing sejak jauh hari, bahkan sejak momentum Idulfitri.

Untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, stok yang disiapkan bisa mencapai sekitar 100 ekor kambing.

Namun karena kapasitas kandang terbatas, sebagian kambing dititipkan di kandang milik rekan kerja sama mereka.

“Saat hari H, baru dilakukan pengantaran ke masing-masing sohibul kurban,” jelasnya.

Menjelang Idul Adha tahun ini, sekitar 50 hingga 60 ekor kambing di kandangnya telah dibooking oleh pembeli.

“Sekarang masih momentum masyarakat mencari dan berkeliling memilih hewan kurban. Biasanya menjelang hari H permintaan akan semakin meningkat,” terangnya.