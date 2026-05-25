Meriah! Pekan Gawai Dayak 2026 Ditutup dengan Atraksi Budaya Spektakuler

PENUTUPAN - Pekan Gawai Dayak (PGD) XL Tahun 2026 resmi ditutup meriah di Rumah Radakng Pontianak dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya tradisional Dayak yang disaksikan ribuan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap PGD terus menjadi ajang pelestarian budaya dan perekat kerukunan antar suku, terlebih karena event tersebut kini telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) tingkat nasional.

Ringkasan Berita: Pekan Gawai Dayak (PGD) XL Tahun 2026 resmi ditutup meriah di Rumah Radakng Pontianak dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya tradisional Dayak yang disaksikan ribuan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap PGD terus menjadi ajang pelestarian budaya dan perekat kerukunan antar suku, terlebih karena event tersebut kini telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) tingkat nasional.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pekan Gawai Dayak (PGD) XL Tahun 2026 resmi ditutup dengan suasana meriah dan penuh semangat kebudayaan di Rumah Radakng Pontianak, Minggu 24 Mei 2026 malam.

Ribuan masyarakat tampak memadati area kegiatan untuk menyaksikan malam penutupan yang dipenuhi beragam penampilan seni dan budaya tradisional Dayak.

Berbagai pertunjukan budaya mulai dari tarian tradisional, musik daerah, hingga atraksi seni khas Dayak sukses menghibur masyarakat yang hadir dan menambah semarak penutupan PGD tahun ini.

Baca juga: Dandim 1206 Putussibau Hadiri Gawai Dayak 2026 di Kapuas Hulu, Ajak Lestarikan Budaya Leluhur

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Y. Antonius Rawing mengatakan Pekan Gawai Dayak diharapkan terus menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus mempererat kerukunan antar suku di Kalimantan Barat.

“Pesan supaya event ini untuk pelestarian budaya dan penjaga kerukunan antar suku yang ada di Kalimantan Barat ini bisa tetap dilestarikan,” ujarnya.

Menurut Antonius, Pekan Gawai Dayak kini juga telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) tingkat nasional.

Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan budaya Dayak ke tingkat yang lebih luas.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan berbagai suku di Kalimantan Barat dapat terus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan event budaya tersebut di tahun-tahun mendatang.

Baca juga: Budaya Dayak Ketapang Go Internasional di Pekan Gawai Dayak ke-40, Tunjukkan Budaya ke Kancah Dunia

“Tentunya partisipasi aktif dari semua suku yang ada di Kalimantan Barat ini untuk bisa berperan aktif semua untuk mensukseskan Pekan Gawai Dayak karena ini promosi budaya kita juga,” tuturnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Arbi mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan PGD selama pelaksanaannya berlangsung.

Menurutnya, Pekan Gawai Dayak tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi generasi muda agar semakin mengenal tradisi dan warisan budaya daerah.

“Karena acara Gawai Dayak ini memang memberikan sosialisasi buat kita dan bisa lebih mengenalkan budaya lagi,” ujarnya.

Arbi berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke depan dapat semakin baik dan semakin meriah sehingga mampu menarik lebih banyak masyarakat maupun wisatawan untuk hadir menikmati kekayaan budaya Kalimantan Barat.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN