Fokus Tingkatkan Pelayanan, RSUD Pemangkat Siapkan Reakreditasi Tahun 2026

RAPAT - Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Samekto Hadi Suseno saat mempin rapat dewan pengawas RSUD Pemangkat. Pemkab Sambas berupaya meningkatkan layanan kesehatan rumah sakit, langkah dalam merealisasikan komitmen itu dengan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas RSUD Pemangkat, Minggu 24 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan berkualitas melalui peningkatan tata kelola rumah sakit, keselamatan pasien, serta kesiapan reakreditasi layanan kesehatan, Minggu 24 Mei 2026.

Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merealisasikan komitmen tersebut ialah melalui rapat Dewan Pengawas RSUD Pemangkat.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit sekaligus penyusunan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit sekaligus penyusunan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Samekto.

Ia menjelaskan, sejumlah agenda utama dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pemangkat tahun 2025, penyusunan rencana kerja tahun 2026, hingga persiapan survei reakreditasi rumah sakit tahun 2026.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada upaya peningkatan mutu pelayanan, penguatan sistem keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit.

“Hal ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman dan profesional,” ujarnya.

Sebelumnya, rapat Dewan Pengawas RSUD Pemangkat dipimpin langsung oleh Samekto selaku Ketua Dewan Pengawas dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Ganjar Eko Prabowo, bersama jajaran tim Dewan Pengawas RSUD Pemangkat.

Usai rapat, rombongan Dewan Pengawas meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, nyaman, dan maksimal bagi masyarakat.

Samekto mengatakan, peninjauan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap peningkatan mutu layanan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Pemangkat.

“Dari hasil rapat, disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, percepatan persiapan reakreditasi, peningkatan sistem keselamatan pasien, serta optimalisasi pengendalian infeksi guna menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan terpercaya,” tegasnya.

Ia menambahkan, jajaran RSUD Pemangkat juga berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan serta memperkuat tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

“Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas berharap RSUD Pemangkat semakin siap menjadi rumah sakit yang unggul, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sambas dan wilayah sekitarnya,” pungkasnya.

