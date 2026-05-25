DPMPTSP Sintang Dorong Pengusaha Tambang Pasir dan Batu Tertib Izin, Target Investasi Rp1,4 Triliun

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Bagi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sintang, Kamis 21 Mei 2026, di Aula CU Keling Kumang. masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), termasuk kewajiban pelaporan usaha secara berkala.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong pelaku usaha tambang pasir dan batu agar tertib dalam mengurus legalitas usaha serta rutin menyampaikan laporan kegiatan usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Khusus Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang di Aula CU Keling Kumang, Kamis 21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, dan diikuti para pengusaha tambang pasir serta batu di Kabupaten Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Erwin Simanjuntak, menjelaskan bahwa usaha tambang pasir dan batu di Kabupaten Sintang berkembang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan bahan bangunan dan pembangunan fisik di daerah.

“Usaha tambang batu dan pasir di Sintang berkembang luar biasa karena kebutuhan bahan bangunan dan pembangunan fisik terus meningkat,” kata Erwin Simanjuntak.

Namun demikian, menurutnya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), termasuk kewajiban pelaporan usaha secara berkala.

“Masalahnya, banyak pelaku usaha pasir dan batu belum menguasai atau belum mengetahui bagaimana melakukan proses perizinan di aplikasi OSS-RBA. Di samping itu, mereka juga belum mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, terutama kewajiban melakukan pelaporan kegiatan usaha secara berkala,” jelasnya.

Erwin menambahkan, terdapat pula pelaku usaha yang sebenarnya telah memiliki izin lengkap, namun belum rutin menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Padahal, laporan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian realisasi investasi Kabupaten Sintang.

“Ada juga pelaku usaha yang perizinannya sudah lengkap, tetapi belum melakukan pelaporan usaha secara berkala. Ini berkaitan dengan realisasi investasi kita di Kabupaten Sintang,” ujarnya.

Ia menyebutkan, target realisasi investasi Kabupaten Sintang pada tahun 2026 mencapai Rp1,4 triliun sesuai target dalam RPJMD. Karena itu, pihaknya mendorong seluruh pelaku usaha untuk tertib administrasi dan aktif melaporkan perkembangan usahanya.

“Target realisasi investasi kita di RPJMD sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2026. Untuk itulah kami melaksanakan bimbingan teknis ini supaya para pengusaha tambang batu dan pasir izinnya lengkap dan rutin melaporkan usahanya,” tegas Erwin.

Meski pelaksanaan bimbingan teknis hanya berlangsung satu hari, DPMPTSP berharap para peserta dapat memahami seluruh materi yang disampaikan narasumber dan memanfaatkannya untuk melengkapi legalitas usaha.

“Silakan nanti berdiskusi dengan narasumber. Setelah bimtek selesai, para pelaku usaha silakan mengurus izin dan laporan usahanya setiap semester. Tidak ada yang sulit karena semuanya sudah dipermudah dalam sistem perizinan kita,” tutup Erwin Simanjuntak.

Tegaskan Pentingnya Legalitas Usaha

Sekda Sintang Kartiyus menegaskan pentingnya legalitas usaha pertambangan pasir dan batu guna mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Sintang.