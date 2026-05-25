Surat Ibu Bayi Tinggalkan Haru, Ketua DPRD Sintang: Jangan Buru-buru Menghujat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menyampaikan keprihatinannya atas penemuan seorang bayi yang ditinggalkan di depan ruko di Jalan Bhayangkara, dekat Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, pada Minggu 24 Mei 2026.

Indra mengaku prihatin sekaligus tersentuh setelah mengetahui adanya sepucuk surat yang diduga ditulis oleh ibu bayi tersebut.

Dalam surat itu, sang ibu mengaku terpaksa meninggalkan bayinya karena hidup seorang diri dan merasa tidak mampu membesarkan anaknya.

“Sebagai manusia tentu kita prihatin. Apalagi setelah membaca isi surat yang beredar, terasa sekali kesedihan dan tekanan yang dialami ibu bayi tersebut,” ujar Indra Subekti.

Meski demikian, Indra berharap pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan guna memastikan keselamatan serta masa depan bayi tersebut.

Ia juga meminta masyarakat agar tidak langsung menghakimi ibu sang bayi.

“Kita jangan buru-buru menghujat. Bisa jadi ibunya berada dalam kondisi sangat tertekan dan tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” katanya.

Menurut Indra, persoalan penelantaran bayi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Ia menilai perlunya penguatan peran keluarga, lingkungan, serta pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada perempuan yang menghadapi persoalan berat.

“Ke depan, kita berharap ada ruang konsultasi, pendampingan, dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak, sehingga kasus seperti ini tidak kembali terjadi,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat warga dan pihak kepolisian yang segera menyelamatkan bayi tersebut dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Yang terpenting saat ini bayi tersebut selamat dan mendapatkan perawatan yang layak. Kita doakan semoga anak ini memiliki masa depan yang baik,” tutupnya.

Temuan Bayi di Pagi Hari

Seorang warga yang sedang menyapu teras rumah awalnya mengira suara itu berasal dari anak kucing.

Namun saat didekati, suara tersebut ternyata berasal dari seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain dan diletakkan di dalam tas di depan rumah warga, tepat di depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang.

Di samping bayi mungil itu, terselip sepucuk surat tulisan tangan yang membuat hati banyak orang tersentuh.

Bayi tersebut ditemukan tergeletak sendirian di depan teras rumah. Saat ditemukan, ia berada di dalam bungkusan kain dan tas, serta ditemani oleh sepucuk surat wasiat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya