Pemkab Kayong Utara Gelar Aksi Bersih Lingkungan, Jelang MTQ Kalbar 2026
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
Penulis: Faisal Ilham Muzaqi | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
Satu upaya yang dilakukan yakni menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di sejumlah ruas jalan dan titik strategis di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Minggu 24 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kayong Utara bersama sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta PLN.
Selain melakukan pembersihan lingkungan, petugas juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Tanggung Jawaban Bersama
PLT Kasat Satpol PP Kayong Utara, Andri Candra mengatakan, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah semata.
“Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Andri, kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ ke-34 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, lingkungan di Kayong Utara semakin bersih, sehat, dan nyaman, terutama dalam menyambut tamu dan peserta MTQ dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Kegiatan bersih lingkungan tersebut berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat yang turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan menjelang pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.
Juara MTQ ke-33 Kalbar
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas meraih juara 1 stand pameran ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 22 September 2025.
Stand pameran Kabupaten Sambas berhasil meraih poin tertinggi setelah tampil megah dengan menyuguhkan bangunan miniatur masjid. Stand dengan panjang 5 meter lebar 5 meter itu dihiasi sedemikian rupa.
Stand berkonsep miniatur masjid dengan dua menara tinggi menjulang dicat dengan warna abu dan kuning emas ditambah ornamen-ornamen pendukung.
Di dalam tenda stand dipajang berbagai produk unggulan khas Sambas seperti kerajinan rotan dan kain tenun Lunggi. Selain itu dipajang juga ornamen pendukung seperti foto berbingkai kepala daerah.
Menanggapi prestasi yang berhasil diraih Sambas dalam ajang MTQ ke-33 kategori stand pameran terbaik, Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata Disparpora Sambas, Muhijrah menjelaskan, stand Sambas tampil dengan berbagai keunikan.
