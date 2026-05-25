Tengah Malam, Aparat Gabungan Bubarkan Remaja Nongkrong di Sejumlah Titik Putussibau

CEGAH GANGGUAN KAMTIBMAS - Patroli gabungan cegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di wilayah Putussibau, dilaksanakan tim gabungan yaitu Polres Kapuas Hulu, dan Batalyon TP 927 Uncak Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu 24 Mei 2026 pukul 23.35 WIB.

Ringkasan Berita: Polres Kapuas Hulu bersama TNI AD Yonif TP 927 Uncak Kapuas menggelar patroli gabungan di Kota Putussibau pada Minggu malam 24 Mei 2026 untuk mencegah balap liar, tawuran remaja, dan gangguan kamtibmas lainnya.

Patroli menyasar sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat, sekaligus memberikan imbauan kepada pengendara agar menggunakan knalpot standar.



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Suasana Kota Putussibau yang mulai lengang menjelang tengah malam tak membuat aparat keamanan lengah.

Polres Kapuas Hulu bersama personel TNI AD dari Yonif TP 927 Uncak Kapuas menggelar patroli gabungan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 23.35 WIB.

Patroli gabungan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, seperti aksi balap liar, tawuran remaja, hingga gangguan keamanan lainnya di wilayah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pawas Polres Kapuas Hulu, IPDA Eko Djanur mengatakan, patroli menyasar sejumlah ruas jalan dan pusat aktivitas masyarakat di Kota Putussibau.

“Kita mendatangi Jalan DI Panjaitan, Bundaran Pancasila Putussibau, Jalan Danau Luar, Jalan Gajah Mada, Jalan WR Supratman, Jalan Antasari, Jalan Hasanuddin, Jalan Ahmad Dogom, Jalan Patimura, hingga Jalan Merdeka Baru,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 25 Mei 2026.

• Mutasi Besar di Polres Kapuas Hulu, Putra Daerah Kompol Nyandang Kembali Tempati Pos Strategis

Dalam patroli tersebut, petugas gabungan juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengendara agar menggunakan knalpot standar serta ikut menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Selain itu, aparat turut membubarkan sejumlah kelompok remaja yang berkumpul di lokasi yang bukan fasilitas umum maupun area perbelanjaan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

“Sempat membubarkan sejumlah kelompok remaja yang berkumpul di lokasi yang bukan fasilitas umum maupun tempat perbelanjaan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” kata Eko.

Ia memastikan seluruh rangkaian patroli berjalan aman, kondusif, dan terkendali.

“Pastinya sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ungkapnya.

Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah lembaga negara yang berfungsi memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Polri dipimpin oleh seorang jenderal bintang 4 yang disebut sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Polri berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI.

Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat