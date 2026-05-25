Haru Penemuan Bayi Rui di Sintang, Sang Ibu Titip Pesan Jangan Ganti Namanya

PENEMUAN BAYI SINTANG - Warga di sekitar Jalan Bhayangkara, tepatnya di depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, digegerkan dengan penemuan seorang bayi yang diduga sengaja ditinggalkan pada Minggu pagi, 24 Mei 2026. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup di dalam bungkusan kain dan tas.

Bersama bayi tersebut ditemukan surat tulisan tangan dari sang ibu yang mengaku terpaksa menitipkan anaknya karena hidup seorang diri setelah ditinggalkan ayah bayi.

Polisi masih melakukan penyelidikan, sementara pemerintah daerah dan DPRD Sintang meminta masyarakat tidak menghakimi ibu bayi tersebut.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG -Tangisan kecil di pagi hari memecah suasana tenang di Jalan Bhayangkara, Sintang, Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 06.20 WIB.

Seorang warga yang sedang menyapu teras rumah awalnya mengira suara itu berasal dari anak kucing.

Namun saat didekati, suara tersebut ternyata berasal dari seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain dan diletakkan di dalam tas di depan rumah warga, tepat di depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang.

Di samping bayi mungil itu, terselip sepucuk surat tulisan tangan yang membuat hati banyak orang tersentuh.

Saat ditemukan, ia berada di dalam bungkusan kain dan tas, serta ditemani oleh sepucuk surat wasiat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya

Kapolres Sintang Sanny Handityo melalui Kasi Humas Polres Sintang Iptu Eko Budi Purwanto membenarkan adanya penemuan bayi tersebut.

“Bayi ditemukan sekitar pukul 06.20 WIB di Jalan Bhayangkara, depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang,” ujar Iptu Eko Budi Purwanto.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang warga berinsial ID. Saat itu ID hendak menyapu teras rumah dan mendengar suara tangisan kecil seperti suara anak kucing.

“Awalnya saksi mengira suara kucing. Namun setelah dicek ke luar rumah, saksi melihat ada bungkusan kain dan tas. Setelah diperiksa bersama suaminya, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, suami ID segera melaporkan penemuan bayi itu ke Polres Sintang agar segera mendapat penanganan.

Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Selain itu, bayi tersebut juga langsung dibawa ke RSUD Ade M Djoen Sintang guna mendapatkan penanganan medis dan memastikan kondisi kesehatannya.

“Langkah yang sudah dilakukan yakni mendatangi TKP, meminta keterangan saksi-saksi, serta membawa bayi ke RSUD Sintang untuk tindakan lebih lanjut,” tambah IPTU Eko.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang tega meninggalkan bayi tersebut.

Tinggalkan Surat Menyentuh Hati

Sepucuk surat yang diduga ditulis oleh ibu bayi yang ditemukan di Jalan Bhayangkara, depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, menambah haru sekaligus pilu peristiwa penemuan bayi tersebut.

Dalam surat yang ditemukan bersama bayi itu, sang ibu memperkenalkan bayi tersebut dengan nama Rui dan meminta agar nama itu tidak diganti oleh siapa pun yang nantinya merawat sang bayi.