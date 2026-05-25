Kisah Lenora Fidelia, Remaja Sekadau yang Siap Wakili Kalbar di Ajang Fashion Nasional

WAKILI AJANG NASIONAL - Lenora Fidelia Tuah Mualangnez, remaja asal Kabupaten Sekadau yang terus menorehkan prestasi di dunia fashion dan budaya. Berawal dari hobi sejak kecil, kini Lenora dipercaya menjadi Duta Wastra Kalimantan Barat 2025 dan terus membawa wastra khas daerah ke berbagai ajang bergengsi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Senyum percaya diri tampak terpancar dari wajah Lenora Fidelia Tuah Mualangnez saat menceritakan perjalanan hidupnya di dunia fashion.

Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, remaja asal Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ini telah berhasil menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat nasional.

Siswi SMP Katolik Santo Gabriel Sekadau yang akrab disapa Lenora tersebut mengaku mulai jatuh hati pada dunia modeling sejak masih kecil.

Ketertarikannya tumbuh setelah sering menyaksikan ajang Putri Indonesia di televisi bersama keluarga.

“Awal mula saya terjun ke dunia fashion yaitu saat suka menonton Putri Indonesia sekitar tahun 2018, waktu usia saya kurang lebih lima tahun,” ujar Lenora saat ditemui di kediamannya, Minggu 24 Mei 2026.

Sejak saat itu, Lenora mulai aktif mengikuti berbagai fashion show, baik di lingkungan sekolah maupun di berbagai kegiatan daerah.

Ia pernah tampil pada peringatan Hari Kartini, Gawai Dayak hingga Gebyar Natal.

Dari hobi tersebut, Lenora kini berhasil mengoleksi sejumlah gelar bergengsi.

Di antaranya Runner-up 1 Wajah Pesona Indonesia Nasional 2025 di Jakarta, Duta Wastra sekaligus Icon INSIX 2025 Provinsi Kalimantan Barat, hingga Duta Kapuas Raya 2026 kategori SMP.

Meski telah meraih banyak prestasi, Lenora mengaku perjalanan yang dijalani tidak selalu mudah.

Ia harus pandai membagi waktu antara latihan dan pendidikan di sekolah.

"Suka dukanya itu waktu persiapan lomba harus pintar mengatur jadwal latihan dan belajar, karena belajar juga harus diutamakan," katanya.

Namun, berkat dukungan keluarga dan teman-teman, Lenora mampu melewati berbagai tantangan tersebut.

"Orangtua sangat support, saya tidak bisa berada di sini tanpa dukungan keluarga," ucapnya.

Ke depan, Lenora juga telah menyiapkan sejumlah agenda dan kompetisi yang akan diikuti.