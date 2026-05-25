Kondisi Terbaru Wesley Siswa SMPN 2 Singkawang, Sudah Pulang dari RS Abdul Aziz Tapi Kaki Lumpuh

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026. Ia kini diperbolehkan pulang namun dengan kondisi yang masih lemah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Siswa SMPN di Kota Singkawang, Wesley (12) diperbolehkan pulang pada Minggu 24 Mei 2026 usai mendapat perawatan intensif selama satu minggu di RS Abdul Azis Singkawang sejak Jumat 15 Mei 2026.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata mengungkap kondisi korban yang masih lemah.

Wesley juga dikabarkan mengalami kelumpuhan di salah satu kaki.

"Namun kondisinya masih lemah dan salah satu kakinya dikabarkan mengalami kelumpuhan," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Sebelumnya, Wesley mengalami pecah tengkorak kepala dan gangguan saraf yang berdampak pada salah satu kakinya hingga sulit digerakkan.

Ia juga disebut oleh keluarga berkemungkinan harus menjalani operasi pemasangan tempurung kepala.

Kronologi Lengkap

Ipda Wijaya mengatakan kejadian brutal itu bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.

"Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Kemudian pada 15 Mei, pelaku merencanakan penganiayaan terhadap korban dengan membawa palu atau tukul yang disembunyikan di dalam sweter.

"Palu tersebut dibawa langsung dari rumah dan memang dipersiapkan untuk memukul korban," ungkapnya.

Bahkan aksi nekat itu pun dilakukan pelaku seorang diri.

"Pelaku memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak satu kali," jelas Kanit.

Kemudian orang tua korban usai mendapat informasi dari warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) bahwa anaknya telah menjadi korban penganiayaan.

"Mendapat informasi tersebut, ayah korban langsung mendatangi lokasi kejadian dan melihat anaknya mengalami luka pada bagian kepala," katanya.

Melihat kondisi anaknya yang kritis dan bersimbah darah itu, orang tua korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis.