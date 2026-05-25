Bocah Korban Penganiayaan
Kronologi Lengkap Penganiayaan Brutal Wesley Siswa SMPN di Singkawang, Pelaku Sudah Berencana
Diketahui, Wesley masih terbaring tidak sadarkan diri di RS Abdul Azis Singkawang hingga hari ini, Senin 25 Mei 2026.
Penulis: Widad Ardina | Editor: Faiz Iqbal Maulid
Ringkasan Berita:
- Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologi kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.
- "Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang berhasil mengungkap kronologi lengkap kasus penganiayaan brutal terhadap terhadap siswa SMPN di Kota Singkawang bernama Wesley (12).
Diketahui, Wesley sebelumnya terbaring tidak sadarkan diri di RS Abdul Azis Singkawang.
Ia dipukul oleh pelaku berinisial TS (14) menggunakan palu hingga tempuruk kepalanya pecah beberapa waktu lalu.
TS disebut merupakan teman Wesley.
Kronologi Lengkap
Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologi kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.
"Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.
• Alasan Pelaku Penganiayaan Brutal ke Wesley Siswa SMP di Singkawang Tidak Ditahan
Kemudian pada 15 Mei, pelaku merencanakan penganiayaan terhadap korban dengan membawa palu atau tukul yang disembunyikan di dalam sweter.
"Palu tersebut dibawa langsung dari rumah dan memang dipersiapkan untuk memukul korban," ungkapnya.
Bahkan aksi nekat itu pun dilakukan pelaku seorang diri.
"Pelaku memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak satu kali," jelas Kanit.
Kemudian orang tua korban usai mendapat informasi dari warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) bahwa anaknya telah menjadi korban penganiayaan.
"Mendapat informasi tersebut, ayah korban langsung mendatangi lokasi kejadian dan melihat anaknya mengalami luka pada bagian kepala," katanya.
Melihat kondisi anaknya yang kritis dan bersimbah darah itu, orang tua korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis.
"Setelah itu, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang," ucapnya.
Beruntungnya, usai dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang selama semingguan.
Bocah Korban Penganiayaan
ViralLokal
Meaningful
Wesley
kasus penganiayaan wesley singkawang
Wesley Singkawang Dianiaya
fakta kasus wesley singkawang
Penganiayaan Pakai Palu Singkawang
Wesley SMPN 2 Singkawang
Peristiwa Singkawang
|Ini Hukuman Berat Pelaku yang Nekat Pukul Kepala Wesley Siswa SMP di Singkawang Pakai Palu
|Wesley Bocah Singkawang Alami Pecah Tengkorak, Pelaku Tak Ditahan Dilindungi Sistem Peradilan Anak
|Motif & Sosok Pelaku Penganiayaan Wesley Singkawang, Sakit Hati Tangan Patah Usai Ribut karena Game
|Sosok Wesley, Siswa SMP di Singkawang yang Jadi Korban Kebrutalan Temannya Karena Masalah Sepele
|Update Kondisi Wesley Siswa SMP di Singkawang yang Dianiaya Sampai Pecah Tengkorak Kepala