Alasan Pelaku Penganiayaan Brutal ke Wesley Siswa SMP di Singkawang Tidak Ditahan

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Polres Singkawang mengungkap pelaku TS tidak ditahan. Apa alasannya?

Ringkasan Berita: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata mengungkap kalau TS tidak ditahan karena masih berstatus anak-anak dan masih bersekolah.

Ipda Wijaya mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku pada tahap pemeriksaan sebagai tersangka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus penganiayaan brutal terhadap terhadap siswa SMPN di Kota Singkawang bernama Wesley (12) memasuki tahap pemeriksaan tersangka.

Wesley dipukul oleh pelaku menggunakan palu hingga tempuruk kepalanya pecah pada Jumat 22 Mei 2026 lalu.

Siswa malang itu masih tidak sadarkan diri di RS Abdul Azis Singkawang hingga hari ini, Senin 25 Mei 2026.

Pelaku penganiayaan tersebut diketahui berinisial TS (14) yang merupakan teman Wesley.

TS Tidak Ditahan

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata mengungkap kalau TS tidak ditahan karena masih berstatus anak-anak dan masih bersekolah.

"Dalam sistem peradilan anak, kami tetap menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak anak, termasuk hak anak yang berstatus sebagai pelaku," katanya saat dihubungi TribunPontianak.co.id, pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

• Ini Hukuman Berat Pelaku yang Nekat Pukul Kepala Wesley Siswa SMP di Singkawang Pakai Palu

Ipda Wijaya mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku pada tahap pemeriksaan sebagai tersangka

"Namun seluruh proses tetap mengacu pada sistem peradilan anak dengan pendampingan dari Dinas Sosial maupun Bapas," tegasnya,

Pelaku Terancam 7 Tahun Penjara

TS disangkakan tiga dasar hukum, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta KUHP.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, TS dijerat Pasal 80 Ayat 2 karena berdasarkan rekam medis korban mengalami luka berat.

Selain itu, dalam KUHP juga diterapkan Pasal 466 Ayat 2 tentang penganiayaan berat serta Pasal 467 Ayat 2 mengenai penganiayaan berencana.

"Ancaman hukumannya di atas tujuh tahun penjara," ungkapnya.

Sebab dari hasil pengecekan di TKP, diketahui pelaku telah melakukan aksi nekatnya itu.

"Dari hasil pengecekan, diketahui benar telah terjadi tindak penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala," terangnya.

Kemudian, pihak kepolisian juga melakukan upaya membawa pelaku ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.