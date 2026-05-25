Ini Hukuman Berat Pelaku yang Nekat Pukul Kepala Wesley Siswa SMP di Singkawang Pakai Palu

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. TS (14), remaja yang diduga nekat menghantam kepala temannya Wesley (12) menggunakan palu terancam hukuman pidana hingga tujuh tahun penjara.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus penganiayaan terhadap siswa SMPN di Kota Singkawang bernama Wesley (12) masih menjadi sorotan sepekan ini.

Wesley dipukul oleh pelaku menggunakan palu hingga tempuruk kepalanya pecah.

Hingga berita ini diturunkan pada Senin 25 Mei 2026, Wesley masih terbaring tidak sadarkan diri di RS Abdul Azis Singkawang.

Pelaku penganiayaan tersebut diketahui berinisial TS (14).

Ia merupakan teman Wesley.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku pada tahap pemeriksaan sebagai tersangka.

"Namun seluruh proses tetap mengacu pada sistem peradilan anak dengan pendampingan dari Dinas Sosial maupun Bapas," tegasnya saat dihubungi TribunPontianak.co.id, pada Sabtu 23 Mei 2026 malam

Untuk sementara, pelaku tidak dilakukan penahanan karena masih berstatus anak-anak dan masih bersekolah.

"Dalam sistem peradilan anak, kami tetap menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak anak, termasuk hak anak yang berstatus sebagai pelaku," tambahnya.

Pelaku Terancam 7 Tahun Penjara

Sementara pasal yang diterapkan, menggunakan tiga dasar hukum, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta KUHP.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dijerat Pasal 80 Ayat 2 karena berdasarkan rekam medis korban mengalami luka berat.

Selain itu, dalam KUHP juga diterapkan Pasal 466 Ayat 2 tentang penganiayaan berat serta Pasal 467 Ayat 2 mengenai penganiayaan berencana.

"Ancaman hukumannya di atas tujuh tahun penjara," ungkapnya.

Sebab dari hasil pengecekan di TKP, diketahui pelaku telah melakukan aksi nekatnya itu.

"Dari hasil pengecekan, diketahui benar telah terjadi tindak penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala," terangnya.