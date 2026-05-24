Surat Haru untuk Bayi Rui Gegerkan Sintang, Ibu Mengaku Ditinggal Ayah Saat Hamil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG--Sepucuk surat yang diduga ditulis oleh ibu bayi yang ditemukan di Jalan Bhayangkara, depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, menambah haru sekaligus pilu peristiwa penemuan bayi tersebut.

Dalam surat yang ditemukan bersama bayi itu, sang ibu memperkenalkan bayi tersebut dengan nama Rui dan meminta agar nama itu tidak diganti oleh siapa pun yang nantinya merawat sang bayi.

Kapolres Sintang Sanny Handityo melalui Kasi Humas Polres Sintang Eko Budi Purwanto membenarkan adanya surat yang ditemukan bersama bayi tersebut.

Isi surat itu menyentuh hati. Sang ibu mengaku terpaksa menitipkan bayinya karena hidup seorang diri setelah ditinggalkan ayah sang bayi saat mengetahui dirinya hamil.

“Halo bapak/Ibu, kenalin aku Rui. Ini pemberian nama dari ibu aku tolong jangan diganti yah bapak/ibu. Tolong terima aku di keluarga kalian ya,” demikian kutipan awal isi surat tersebut.

Dalam surat itu juga tertulis permintaan agar bayi tersebut dirawat dengan baik dan tidak disebarluaskan di media sosial.

“Ibu aku ditinggal ayah waktu dia tahu kalau ibu hamil aku. Ibu titipkan aku ke kalian supaya hidup aku terjaga. Ibu aku tidak mampu karena dia hidup sendiri,” tulis surat itu lagi.

Bahkan pada bagian akhir surat, penulis yang menandatangani dengan inisial EN itu meminta agar bayi tersebut tidak diberikan kepada orang lain lagi.

“Tolong jaga aku Rui. Ketika aku sudah mampu aku pasti selalu kirim barang untuk Rui,” tulisnya.

Sebelumnya, bayi tersebut ditemukan warga pada Minggu pagi, 24 Mei 2026 sekitar pukul 06.20 WIB. Awalnya saksi bernama ID mengira suara tangisan yang terdengar berasal dari anak kucing.

Namun setelah dicek, ternyata terdapat seorang bayi di dalam bungkusan kain dan tas.

Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, meminta keterangan saksi-saksi dan membawa bayi tersebut ke RSUD Ade M Djoen Sintang untuk mendapatkan penanganan medis.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait identitas orang tua bayi dan latar belakang peristiwa tersebut.

