Dikira Suara Kucing, Warga Temukan Bayi di Depan Masjid Polres Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG--Warga di sekitar Jalan Bhayangkara, tepatnya di depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang, digegerkan dengan penemuan seorang bayi yang diduga sengaja ditinggalkan pada Minggu pagi, 24 Mei 2026.

Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup di dalam bungkusan kain dan tas.

Kapolres Sintang Sanny Handityo melalui Kasi Humas Polres Sintang Eko Budi Purwanto membenarkan adanya penemuan bayi tersebut.

“Bayi ditemukan sekitar pukul 06.20 WIB di Jalan Bhayangkara, depan Masjid Shiratul Jannah Polres Sintang,” ujar IPTU Eko Budi Purwanto.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang warga berinsial ID. Saat itu ID hendak menyapu teras rumah dan mendengar suara tangisan kecil seperti suara anak kucing.

“Awalnya saksi mengira suara kucing. Namun setelah dicek ke luar rumah, saksi melihat ada bungkusan kain dan tas. Setelah diperiksa bersama suaminya, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, suami ID segera melaporkan penemuan bayi itu ke Polres Sintang agar segera mendapat penanganan.

Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Selain itu, bayi tersebut juga langsung dibawa ke RSUD Ade M Djoen Sintang guna mendapatkan penanganan medis dan memastikan kondisi kesehatannya.

“Langkah yang sudah dilakukan yakni mendatangi TKP, meminta keterangan saksi-saksi, serta membawa bayi ke RSUD Sintang untuk tindakan lebih lanjut,” tambah IPTU Eko.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang tega meninggalkan bayi tersebut.

