Jelang Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026, Persiwah Mempawah Dapat Dukungan Para Pengusaha

JUARAI LIGA 4 - Persiwah Mempawah juara Liga 4 Piala Gubernur Kalbar 2026 usai tundukkan PS Kubu Raya di final, Minggu 8 Februari 2026.

Ringkasan Berita: Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi Persiwah Mempawah yang dijadwalkan tampil pada babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden musim 2025/2026 di Tangerang, Banten, mulai 30 Mei hingga 6 Juni 2026 mendatang.

Komitmen bantuan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah pada Kamis, 21 Mei 2026 lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Langkah Persiwah Mempawah menuju putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 mendapat suntikan semangat dari kalangan dunia usaha.

Sejumlah perusahaan BUMN maupun swasta di Kabupaten Mempawah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan pendanaan bagi tim berjuluk Laskar Galaherang yang akan bertanding di tingkat nasional.

Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi Persiwah Mempawah yang dijadwalkan tampil pada babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden musim 2025/2026 di Tangerang, Banten, mulai 30 Mei hingga 6 Juni 2026 mendatang.

Komitmen bantuan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah pada Kamis, 21 Mei 2026 lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan sepak bola daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail mengatakan bahwa dukungan terhadap Persiwah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah semata.

• Bupati Sambas Satono Minta Tegas Angka Penurunan Stunting di Sambas

Menurutnya, diperlukan kebersamaan dan semangat gotong royong dari berbagai elemen, termasuk dunia usaha, agar tim mampu tampil maksimal di kompetisi nasional.

“Pemerintah Kabupaten Mempawah tentu memberikan dukungan, namun perlu disokong lagi dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari dunia usaha,” ujarnya.

Ismail menilai keberhasilan Persiwah melaju ke tingkat nasional merupakan momentum penting untuk memperkenalkan Kabupaten Mempawah sekaligus membawa nama Kalimantan Barat di kancah sepak bola nasional.

Menurutnya, perjuangan Persiwah di Liga 4 Nasional bukan hanya membawa nama klub, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat.

“Apalagi Persiwah membawa nama Kalimantan Barat di ajang Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan menyampaikan komitmen untuk melakukan koordinasi internal terkait besaran bantuan yang akan diberikan.

Dukungan itu nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tim selama menjalani kompetisi di Tangerang.

Sementara itu, Ketua Persiwah Mempawah, Muhammad Sayuti menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan berbagai pihak kepada tim Persiwah.

Tokoh sepak bola Mempawah yang akrab disapa Haji Gum itu mengaku bangga melihat besarnya kepedulian dunia usaha terhadap perkembangan sepak bola daerah.

• Psikolog Verty Ungkap Trauma Jangka Panjang pada Korban Perdagangan Bayi