Kasus “Tante Singkawang” Disorot, Ketua HWCI Eka Nurhayati Minta Pelaku TPPO Dihukum Berat

JUAL BAYI - Ilustrasi sebuah tangan mengangkat kaki bayi. Febrina alias “Tante Singkawang” terjerat kasus dugaan perdagangan bayi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Desakan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijatuhi hukuman maksimal kembali disuarakan oleh Ketua Humanity Women Children Indonesia (HWCI) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan perdagangan bayi yang menyeret terdakwa Febrina alias “Tante Singkawang”, yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Eka menegaskan bahwa hukum terkait TPPO sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga aparat penegak hukum diminta tidak ragu menjatuhkan hukuman tegas kepada pelaku.

“Pelaku diancam pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda mulai Rp120 juta hingga Rp600 juta,” ujarnya saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, Minggu 24 Mei 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hukuman dapat diperberat apabila korban mengalami dampak berat seperti luka serius, gangguan jiwa, hingga meninggal dunia.

Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat tujuh tahun hingga paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp300 juta hingga Rp800 juta.

Bahkan, jika korban meninggal dunia, pelaku dapat diancam hukuman seumur hidup atau penjara 15 hingga 20 tahun dengan denda mencapai Rp600 juta hingga Rp5 miliar.

“Apabila korban sampai meninggal dunia, pelaku dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar,” jelasnya.

Eka juga menyoroti kemungkinan pemberatan hukuman jika pelaku merupakan pejabat publik atau aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan.

Dalam hal itu, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Menurutnya, kasus TPPO yang melibatkan jaringan atau sindikat harus ditangani secara serius dan tanpa kompromi.

Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal sebagai efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi kasus serupa di masa mendatang.

“Karena ini sindikat, semoga hakim memberikan hukuman maksimal agar menjadi contoh bagi oknum lainnya dan tidak ada lagi yang bermain-main dalam jual beli anak,” pungkasnya.

