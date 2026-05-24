Detik-detik Kebakaran di Nanga Mahap, Warga Berjuang Padamkan Api dengan Alat Sederhana

LUDES TERBAKAR - Kondisi rumah warga di Dusun Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau usai dilanda kebakaran pada Sabtu, 23 Mei 2026 dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menghanguskan satu unit rumah milik warga lanjut usia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara warga bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

Ringkasan Berita: Sebuah rumah milik warga lanjut usia bernama Sa’ad di Dusun Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau, hangus terbakar diduga akibat korsleting listrik pada Sabtu dini hari.

Warga setempat bergotong royong memadamkan api menggunakan alat seadanya hingga berhasil dipadamkan menjelang subuh. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah ludes terbakar dan rumah di sebelahnya mengalami kerusakan ringan akibat api merembet.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Sebuah rumah milik warga lanjut usia di Dusun Lembah Beringin, Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, hangus dilalap si jago merah pada Sabtu 23 Mei 2026 dini hari.

Kebakaran yang terjadi saat sebagian besar warga masih terlelap itu diduga dipicu korsleting listrik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sekadau, Drs Eko Sulistyo, mengatakan rumah yang terbakar merupakan milik Sa’ad yang tinggal bersama istri dan cucunya.

“Perkiraan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu 24 Mei 2026.

Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui tetangga korban yang melihat kobaran api sudah membesar dari bagian rumah.

Warga sekitar pun langsung berupaya memadamkan api secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya seperti ember dan dua unit mesin robin milik warga.

Karena kejadian berlangsung tengah malam dan lokasi cukup jauh dari pusat pemerintahan, proses pemadaman dilakukan secara manual hingga menjelang subuh.

“Karena kejadian berlangsung tengah malam dan lokasi cukup jauh dari kantor camat maupun kantor desa, warga menggunakan alat sederhana untuk memadamkan api hingga akhirnya api berhasil dipadamkan menjelang subuh,” jelas Eko.

Laporan kebakaran baru diterima petugas DPKP Sekadau pada pagi hari. Tim kemudian bergerak menuju lokasi yang berjarak sekitar 92 kilometer dari posko pemadam.

Petugas akhirnya tiba di lokasi sekitar pukul 12.44 WIB setelah menempuh perjalanan hampir tiga jam.

“Saat petugas tiba, api telah berhasil dipadamkan oleh masyarakat sekitar,” tambahnya.

Meski api sudah padam, petugas tetap melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Selain itu, warga juga diberikan edukasi terkait langkah pencegahan kebakaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Akibat peristiwa tersebut, satu unit rumah warga hangus terbakar. Api juga sempat merembet ke rumah di sebelah kanan hingga menyebabkan sebagian dinding dan atap mengalami kerusakan ringan.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut.

“Petugas juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” tutup Eko.

