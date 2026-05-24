Mutasi Besar di Polres Kapuas Hulu, Putra Daerah Kompol Nyandang Kembali Tempati Pos Strategis

MUTASI JABATAN - Upacara serah terima jabatan unsur pimpinan di Polres Kapuas Hulu, dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Roberto Aprianto Uda dan Wakapolres Kompol Muslimin, dan sejumlah PJU lainn di Mapolres Kapuas Hulu, Sabtu 23 Mei 2026. Roberto menyampaikan mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja Polri.

Ringkasan Berita: Sejumlah pejabat di Polres Kapuas Hulu mengalami mutasi dan promosi jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar, di antaranya Kompol Nyandang yang kini menjabat PS Kabag Ops Polres Kapuas Hulu menggantikan AKP Edhi Trisno.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda menegaskan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan meminta seluruh pejabat baru menjaga disiplin, profesionalisme, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dan instansi terkait.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, resmi bergeser posisi dalam mutasi dan promosi jabatan terbaru di tubuh Polri.

Perombakan jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor: KEP/179/V/2026 tertanggal 6 Mei 2026 sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel.

Salah satu pejabat yang mendapat posisi baru yakni Kompol Nyandang.

Perwira yang sebelumnya menjabat Kasubbagrehabper Bid Propam Polda Kalbar itu kini dipercaya menjabat sebagai PS Kabag Ops Polres Kapuas Hulu.

Kompol Nyandang menggantikan AKP Edhi Trisno yang selanjutnya dirotasi menjadi PS Kapolsek Badau.

Diketahui, Kompol Nyandang bukan sosok baru di Polres Kapuas Hulu.

Ia pernah bertugas sebagai Kasat Intel dan dikenal sebagai putra asli daerah Kapuas Hulu.

Selain itu, jabatan PS Kapolsek Badau yang sebelumnya diemban AKP Amrullah kini bergeser menjadi PS Kabagren Polres Kapuas Hulu menggantikan AKP Edy Supriyanto.

Sementara AKP Edy Supriyanto mendapat tugas baru sebagai PS Kabaglog Polres Melawi.

Mutasi juga terjadi di jajaran kapolsek. Jabatan Kapolsek Suhaid kini dipercayakan kepada IPTU Hermansyah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bunut Hulu.

Sedangkan posisi Kapolsek Bunut Hulu kini diisi IPDA Ilham Perdana Putra.

Di sisi lain, IPTU Hotasi Sinaga yang sebelumnya menjabat Kasat Tahti Polres Kapuas Hulu kini resmi menjabat Kapolsek Selimbau.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Roberto Aprianto Uda, menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja institusi.

“Jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar yang wajib dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” ujarnya, Minggu 24 Mei 2026.

Kapolres meminta seluruh pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta aktif hadir di tengah masyarakat.