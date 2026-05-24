Suara Gamelan Menggema di Kubu Raya, Wayang Kulit Jadi Obat Rindu Perantau Jawa

PAGUYUBAN - Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto berfoto bersama dengan pengurus Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat di Taman Dirgantara Supadio (Tugu Pesawat), Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 23 Mei 2026, malam.

Ringkasan Berita: Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat menggelar pagelaran wayang kulit dengan lakon “Semar Mbangun Khayangan” di Taman Dirgantara Supadio, Kubu Raya, dalam rangka memperingati Harlah ke-17 organisasi sekaligus melestarikan budaya Jawa.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menegaskan dukungan pemerintah terhadap kegiatan budaya sebagai perekat hubungan antar-etnis, sementara panitia berharap generasi muda terus menjaga dan melestarikan seni wayang kulit.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Suara gamelan dan alunan kisah pewayangan menggema di Taman Dirgantara Supadio atau Tugu Pesawat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat menggelar pertunjukan wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-17 organisasi tersebut.

Dalam pagelaran itu, lakon “Semar Mbangun Khayangan” dibawakan oleh dalang perempuan asal Wonogiri, Nyi Wulan Sri Panjang Mas, yang sukses menghibur masyarakat dan warga perantauan Jawa di Kalimantan Barat.

Kegiatan budaya tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung berbagai kegiatan budaya sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat mendukung kegiatan-kegiatan budaya,” ujarnya.

Sukiryanto menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat 17 etnis paguyuban yang tergabung dalam Paguyuban atau Perkumpulan Merah Putih (PMP).

Menurutnya, kegiatan budaya seperti pagelaran wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mampu mempererat hubungan antar-etnis dan memperkuat rasa persaudaraan antarwarga.

“Semoga kegiatan ini terus berkembang sebagai perekat masyarakat paguyuban Jawa yang ada di Kalimantan Barat maupun Kubu Raya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Kompol Sutardi, mengatakan anggota Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri terdiri dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pedagang hingga aparat TNI/Polri dan ASN yang merantau ke Pulau Kalimantan.

“Kami ini terdiri dari para pedagang bakso, nasi goreng, jamu, pecel lele, dan lain-lain. Termasuk TNI/Polri yang berasal dari Jawa Tengah,” jelasnya.

Menurut Sutardi, menghadirkan dalang asal Wonogiri menjadi cara untuk mengobati kerinduan masyarakat perantauan terhadap budaya Jawa, khususnya seni wayang kulit.

Ia berharap pertunjukan tersebut dapat terus digelar secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga budaya tradisional agar tetap dikenal generasi muda.

“Kegiatan ini sudah yang ke-sekian kalinya dan sebagai bentuk pelestarian budaya. Pesan saya kepada anak muda ayo kita lestarikan budaya, khususnya bagi anak muda Jawa untuk melestarikan wayang kulit ini,” tutupnya.

