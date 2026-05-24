Spektakuler! Festival Syair Gulung Sepanjang 151,85 Meter di Ketapang Raih Rekor Dunia MURI

REKOR MURI - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo bersama panitia, pengurus Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjungpura, dan Direktur Marketing MURI, foto usai penyerahan piagam Rekor Dunia MURI kategori Syair Gulung Terpanjang di Dunia pada Festival Syair Gulung Tanah Kayong 2026 di Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura, Sabtu 23 Mei 2026 malam. Syair gulung sepanjang 151,85 meter tersebut menjadi simbol pelestarian budaya Melayu Tanah Kayong di Kabupaten Ketapang.

Ringkasan Berita: Festival Syair Gulung Tanah Kayong 2026 di Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura berhasil mengantarkan Kabupaten Ketapang meraih Rekor Dunia MURI melalui pembentangan Syair Gulung sepanjang 151,85 meter, yang resmi dikukuhkan sebagai Syair Gulung Terpanjang di Dunia.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan Syair Gulung merupakan identitas budaya Melayu Tanah Kayong yang harus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus diproyeksikan menjadi agenda budaya tahunan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Festival Syair Gulung Tanah Kayong 2026 yang digelar di Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura sukses mengantarkan Kabupaten Ketapang meraih Rekor Dunia MURI melalui pembentangan Syair Gulung sepanjang 151,85 meter.

Festival budaya yang berlangsung sejak 21 hingga 23 Mei 2026 itu menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya Melayu Tanah Kayong sekaligus memperkenalkan tradisi Syair Gulung ke tingkat nasional.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjungpura bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan keberhasilan meraih Rekor Dunia MURI menjadi bukti bahwa budaya lokal mampu bertahan dan terus berkembang di tengah arus modernisasi.

“Pemerintah daerah tentu berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian adat, budaya, dan tradisi leluhur kita"

"Syair Gulung adalah identitas dan jati diri masyarakat Ketapang yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya saat memberikan sambutan pada malam penutupan Festival Syair Gulung Tanah Kayong 2026.

Alex juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam seluruh rangkaian festival, mulai dari penulisan syair hingga proses pembentangan syair gulung raksasa.

Menurutnya, antusiasme generasi muda menjadi modal penting agar tradisi budaya Melayu tetap hidup dan semakin dikenal luas.

“Syair Gulung bukan sekadar untaian kata indah, melainkan wadah yang sarat akan pesan moral, rekam jejak sejarah, dan nilai-nilai persatuan yang mendalam bagi masyarakat Melayu,” katanya.

Menurut Alex, keberhasilan festival tersebut merupakan manifestasi nyata semangat kolektif masyarakat dalam menempatkan budaya lokal sebagai aset nasional yang bernilai tinggi.

Ia menyebut terdapat empat poin penting yang menjadi kekuatan utama kesuksesan Festival Syair Gulung Tanah Kayong 2026.

Pertama, keberhasilan memecahkan Rekor MURI menjadi bentuk pengakuan terhadap tradisi lokal yang mampu bersaing dan mendapat perhatian di tingkat nasional.

Kedua, Syair Gulung dinilai memiliki peran penting sebagai penguat identitas budaya sekaligus kompas moral masyarakat di era digital.

Ketiga, festival ini berhasil menghadirkan regenerasi budaya melalui keterlibatan budayawan senior, pelajar, hingga generasi muda.