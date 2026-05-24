Wesley Bocah Singkawang Alami Pecah Tengkorak, Pelaku Tak Ditahan Dilindungi Sistem Peradilan Anak

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. TS (14), remaja yang diduga nekat menghantam kepala temannya Wesley (12) menggunakan palu, kini terancam hukuman pidana hingga tujuh tahun penjara.

Ringkasan Berita: Remaja TS (14) yang diduga memukul kepala temannya Wesley (12) menggunakan palu di Singkawang terancam hukuman lebih dari tujuh tahun penjara dengan jeratan UU Perlindungan Anak dan pasal penganiayaan berat serta berencana dalam KUHP.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus penganiayaan yang melibatkan dua remaja di Kota Singkawang terus bergulir.

Akibat kejadian tersebut, Wesley mengalami luka serius di bagian kepala hingga tengkoraknya pecah dan salah satu kakinya tidak bisa digerakkan secara normal.

Meski demikian, proses hukum terhadap pelaku tetap mengedepankan sistem peradilan anak karena baik korban maupun pelaku masih berstatus di bawah umur.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, IPDA Wijaya Rahmadinata, mengatakan pihak kepolisian telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani perkara tersebut, termasuk memeriksa ayah korban sebagai pelapor.

“Upaya lain yang telah kami lakukan yakni memeriksa pelapor yang merupakan ayah korban,” ujar IPDA Wijaya Rahmadinata saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Selain itu, polisi juga memanggil sejumlah saksi yang berada di lokasi sebelum kejadian penganiayaan terjadi.

Sebagian saksi diketahui masih berstatus anak-anak.

Karena itu, proses pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan orang tua masing-masing guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama pemeriksaan berlangsung.

“Sehingga dalam proses pemeriksaan mereka tetap didampingi oleh orang tua masing-masing,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan saksi dan hasil visum korban dikantongi, polisi akan melanjutkan proses hukum dengan pemeriksaan terhadap pelaku sebagai tersangka.

Namun seluruh tahapan tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk pendampingan dari Dinas Sosial dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

“Namun seluruh proses tetap mengacu pada sistem peradilan anak dengan pendampingan dari Dinas Sosial maupun Bapas,” tegasnya.

Untuk sementara, pelaku tidak ditahan karena masih berstatus anak dan masih aktif bersekolah.

Menurut Wijaya, dalam sistem peradilan anak, aparat penegak hukum tetap berkewajiban melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana.