Motif & Sosok Pelaku Penganiayaan Wesley Singkawang, Sakit Hati Tangan Patah Usai Ribut karena Game

PENJELASAN - Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, IPDA Wijaya Rahmadinata, saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, pada Sabtu 23 Mei 2026 malam. Ia menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologis kejadian aksi nekat remaja SMP Kota Singkawang melakukan penganiayaan sesama teman sepermainannya.

Ringkasan Berita: Remaja berinisial TS (14) di Kota Singkawang diduga nekat memukul kepala teman sepermainannya, Wesley (12), menggunakan palu akibat dendam setelah kalah berkelahi terkait game online hingga mengalami patah tulang tangan.

Korban mengalami luka serius di kepala dan sempat dirawat selama sekitar satu minggu di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Meski sudah diperbolehkan pulang, korban masih lemah dan salah satu kakinya dikabarkan mengalami kelumpuhan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Peristiwa mengejutkan terjadi di Kota Singkawang.

Seorang remaja berinisial TS (14) diduga nekat menghantam kepala teman sepermainannya, Wesley (12), menggunakan palu.

Aksi tersebut diduga dipicu rasa dendam akibat perkelahian yang sebelumnya terjadi karena permainan game online.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama sekitar satu pekan.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, IPDA Wijaya Rahmadinata, mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada April 2026 lalu.

Dalam perkelahian tersebut, pelaku disebut mengalami patah tulang tangan.

Sejak saat itu, pelaku diduga menyimpan rasa dendam terhadap korban.

“Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku,” ujar IPDA Wijaya Rahmadinata saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Rasa sakit hati itu kemudian berujung pada aksi penganiayaan yang telah direncanakan pelaku.

Pada 15 Mei 2026, TS disebut membawa sebuah palu dari rumah dan menyembunyikannya di dalam sweter sebelum menemui korban.

“Palu tersebut dibawa langsung dari rumah dan memang dipersiapkan untuk memukul korban,” jelasnya.

Pelaku disebut melakukan aksi tersebut seorang diri.

Saat bertemu korban, pelaku langsung menghantam kepala Wesley menggunakan palu sebanyak satu kali.

“Pelaku memukul kepala korban menggunakan palu sebanyak satu kali,” tambah Kanit PPA.

Peristiwa itu kemudian diketahui warga sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut segera disampaikan kepada orang tua korban.