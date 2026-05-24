Sosok Wesley, Siswa SMP di Singkawang yang Jadi Korban Kebrutalan Temannya Karena Masalah Sepele

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Sang ibu mengungkap sosok anaknya yang tidak pernah buat masalah dengan teman-temannya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sosok Wesley, siswa SMPN 2 Kota Singkawang menjadi korban kebrutalan teman sebayanya.

Bagaimana tidak, Wesley dipukul oleh pelaku menggunakan palu hingga tempuruk kepalanya pecah.

Ia kini terbaring tidak sadarkan diri di RS Abdul Azis Singkawang hingga berita ini diturunkan pada Minggu 24 Mei 2026.

Lantas siapakah sosok Wesley di mata orang terdekat?

Sosok Wesley

Sang ibu, Chinusha mengungkap kalau anaknya adalah sosok yang tidak pernah merepotkan orang tua.

Kesehariannya yang tenang dan jauh dari masalah membuat pihak keluarga sangat terpukul atas tindakan brutal yang menimpa dirinya.

"Anaknya itu pendiam, tidak banyak tingkah dan tidak pernah cari masalah sama orang lain," kenang Chinusha di RS Abdul Azis pada Jumat 22 Mei 2026.

Akibat kondisi ini, mimpi Wesley untuk menimba ilmu di sekolah terpaksa terhenti.

Pihak keluarga telah memutuskan untuk menunda aktivitas sekolah Wesley hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

"Pendidikannya terpaksa ditunda dulu. Kondisinya sama sekali tidak memungkinkan untuk sekolah dalam waktu dekat," ungkapnya.

Kronologi Penganiayaan Wesley

Peristiwa memilukan itu bermula dari perselisihan kecil saat korban dan pelaku bermain game bersama beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan ibu korban, Chinusha, pelaku diduga emosi karena merasa kalah dalam permainan setelah tersentuh oleh korban.

“Sejak itu pelaku beberapa kali mengajak anak saya berkelahi,” ujar Chinusha saat ditemui Jumat 22 Mei 2026.

Namun, Wesley disebut tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku adalah temannya sendiri.

Hingga akhirnya korban sempat bertanya alasan dirinya terus diajak berkelahi meski hubungan mereka sebelumnya baik-baik saja.