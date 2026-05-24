Update Kondisi Wesley Siswa SMP di Singkawang yang Dianiaya Sampai Pecah Tengkorak Kepala

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Sekda Singkawang mengungkap kondisi terbaru korban usai besuk.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kondisi Wesley, siswa SMPN 2 Kota Singkawang yang dianiaya temannya dengan palu berangsur membaik.

Hal itu diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Dwi Yanti saat menjenguk Wesley di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Kamis 21 Mei 2026 sore.

Usai melihat kondisi korban secara langsung, menurutnya kondisi korban sudah mulai membaik setelah selesai menjalani operasi.

“Secara umum kondisi korban sudah membaik karena telah selesai menjalani operasi. Saya juga sempat berdialog dengan korban. Dari dialog tersebut, korban menceritakan kronologis kejadian yang disebabkan oleh perkelahian antar remaja, yang masih berstatus pelajar SMP berusia sekitar 12 tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, korban saat ini sudah didampingi lembaga bantuan hukum.

“Saat ini korban juga sudah didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Secara umum kondisinya terus membaik, meski masih dalam masa perawatan,” katanya.

Ia menegaskan, penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Yang jelas, permasalahan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga untuk proses lebih lanjut kita serahkan kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Kronologi Penganiayaan Wesley

Kasus tragis ini bermula dari perselisihan kecil saat korban dan pelaku bermain game bersama beberapa waktu lalu

Menurut pengakuan ibu korban, Chinusha, pelaku diduga emosi karena merasa kalah dalam permainan setelah tersentuh oleh korban.

“Sejak itu pelaku beberapa kali mengajak anak saya berkelahi,” ujar Chinusha saat ditemui di RS Abdul Azis, Jumat 22 Mei 2026.

Namun, Wesley disebut tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku adalah temannya sendiri.

Hingga akhirnya korban sempat bertanya alasan dirinya terus diajak berkelahi meski hubungan mereka sebelumnya baik-baik saja.

Perselisihan kecil sempat terjadi dan keduanya pernah terlibat perkelahian ringan.

Namun situasi kembali memanas beberapa bulan kemudian.