4 Fakta Kasus Tragis Wesley Bocah SMP Pendiam di Singkawang, Dipicu Masalah Sepele dengan Teman

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Berikut TribunPontianak rangkum 4 fakta kasus Wesley.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Inilah fakta kasus siswa 12 tahun di Kota Singkawang, Kalimantan Barat diduga jadi korban penganiayaan teman sebayanya.

Korban diketahui bernama Wesley (12).

Dia merupakan siswa kelas satu SMPN 2 Singkawang.

Akibat kejadian tersebut, Wesley mengalami luka serius di bagian kepala hingga tengkoraknya pecah dan salah satu kakinya tidak bisa digerakkan secara normal.

Berikut fakta-fakta yang telah TribunPontianak.co.id rangkum:

1. Kronologi

Peristiwa memilukan itu bermula dari perselisihan kecil saat korban dan pelaku bermain game bersama beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan ibu korban, Chinusha, pelaku diduga emosi karena merasa kalah dalam permainan setelah tersentuh oleh korban.

“Sejak itu pelaku beberapa kali mengajak anak saya berkelahi,” ujar Chinusha saat ditemui Jumat 22 Mei 2026.

Namun, Wesley disebut tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku adalah temannya sendiri.

Hingga akhirnya korban sempat bertanya alasan dirinya terus diajak berkelahi meski hubungan mereka sebelumnya baik-baik saja.

Perselisihan kecil sempat terjadi dan keduanya pernah terlibat perkelahian ringan.

Namun situasi kembali memanas beberapa bulan kemudian.

Penganiayaan itu baru terjadi pada Jumat pekan lalu saat Wesley sedang bermain di rumah temannya di kawasan Jalan KS Tubun, Singkawang.

Saat itu, pelaku diduga datang lalu langsung memukul kepala korban menggunakan palu.

“Anak saya langsung kejang-kejang setelah dipukul,” kata Chinusha.