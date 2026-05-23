Siap Jadi Jantung Ekonomi Baru Kalbar, Ini Deretan Keunggulan Kabupaten Mempawah

PELABUHAN TERMINAL KIJING - PT Pelindo Regional 2 Pontianak mengoperasikan Terminal Kijing dan berupaya membawa terminal ini melangkah ke pasar dunia.

Ringkasan Berita: Secara keseluruhan, Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah daratan mencapai 1.935,42 km persegi.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna di sebelah barat ini secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan, 7 kelurahan, dan 60 desa.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai salah satu wilayah penyangga utama di Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membuatnya dilirik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Kalimantan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah daratan mencapai 1.935,42 km persegi.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna di sebelah barat ini secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan, 7 kelurahan, dan 60 desa.

Berikut ini beberapa keunggulan kabupaten Mempawah yang memungkinkan Kabupaten ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pusat Logistik dan Maritim Internasional (Pelabuhan Kijing)

Keunggulan paling utama Mempawah saat ini adalah keberadaan Pelabuhan Terminal Kijing.

Pelabuhan laut dalam (deep sea port) ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terbesar di Kalimantan yang memproyeksikan Mempawah sebagai gerbang utama ekspor-impor komoditas unggulan seperti CPO (minyak kelapa sawit), karet, dan bauksit ke pasar global.

Baca juga: Tatap Muka Perdana Kapolsek Mempawah Hulu Bersama Seluruh Personel dan Polsubsektor Sompak

Kawasan Industri Terintegrasi

Kehadiran Pelabuhan Kijing didukung oleh ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan Kawasan Industri (KI) Mempawah.

Letaknya yang strategis mempermudah hilirisasi industri karena memotong jalur distribusi logistik dari hulu ke pelabuhan.

Konektivitas Trans-Kalimantan yang Strategis

Secara geografis, Mempawah berada di jalur perlintasan utama (hub) yang menghubungkan pusat ekonomi dan pemerintahan Kota Pontianak dengan wilayah utara seperti Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, hingga akses perbatasan Malaysia (Aruk).

Potensi Sumber Daya Alam dan Agraris

Selain sektor industri modern, Mempawah diuntungkan oleh sektor agraris yang kuat. Kecamatan Segedong dan Toho menjadi lumbung pangan padi, sementara wilayah pesisir seperti Sungai Pinyuh dan Sungai Kunyit kaya akan hasil laut serta perkebunan kelapa.

Magnet Investasi Energi dan Smelter

Lokasi Mempawah yang strategis dan memiliki akses laut dalam menjadikannya lokasi ideal bagi industri berat nasional, salah satunya adalah proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang memperkuat posisi Mempawah dalam rantai pasok industri pertambangan nasional.

Kombinasi antara infrastruktur modern (Pelabuhan Kijing), letak geografis di selat perdagangan internasional, dan konektivitas darat antar-kota menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai salah satu wilayah dengan potensi investasi paling menjanjikan di koridor barat Kalimantan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN