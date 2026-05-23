Olah TKP Kebakaran Rumah Warga di Nanga Mahap, Polisi Pastikan tidak Ada Korban Jiwa

OLAH TKP - Polisi Olah TKP Kebakaran rumah warga di Dusun Lembah Beringin, Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Sabtu 23 Mei 2026. Polisi pastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, SEKADAU - Kebakaran melanda rumah warga di Dusun Lembah Beringin, Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Sabtu 23 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Peristiwa tersebut menyebabkan satu rumah mengalami kerusakan berat dan api sempat merambat ke dua rumah di sampingnya.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kapolsek Nanga Mahap IPDA Andre mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran pada pagi tadi.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, rumah yang terbakar diketahui milik Sa’at (60). Api juga sempat merambat ke rumah milik Jamenah (47) dan Radeni (70) yang berada di samping kiri dan kanan rumah korban,” ujar IPDA Andre.

Ia menjelaskan, rumah milik Sa’at yang berstruktur tingkat, dengan bagian bawah beton dan bagian atas papan, mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api. Sementara dua rumah lainnya terdampak, namun tidak mengalami kerusakan fatal.

Saat kejadian, istri korban diketahui sedang berada di rumah keluarganya untuk menjenguk anggota keluarga yang sakit. Sedangkan Sa’at yang berada seorang diri di rumah tengah beristirahat.

“Korban terbangun setelah melihat api sudah membesar. Korban kemudian keluar rumah dan meminta bantuan warga sekitar,” jelasnya.

Warga yang berdatangan kemudian bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya agar kobaran tidak semakin meluas ke rumah lainnya.

“Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp150 juta,” tambah IPDA Andre.

Sejumlah barang berharga milik korban ikut terbakar, di antaranya mesin cuci, kulkas, televisi, lemari kaca, kompor gas, mesin padi kecil, mesin robin, dua unit sepeda motor, uang tunai sekitar Rp5 juta, serta berbagai perabot rumah tangga lainnya.

“Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting arus listrik. Meski demikian, kami tetap mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap instalasi listrik di rumah untuk mencegah kejadian serupa,” imbau IPDA Andre.

