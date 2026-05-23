Kaya Nilai Budaya! Mengintip Ragam Suku dan Bahasa di Kabupaten Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kabupaten Sambas tidak hanya masyhur dengan keindahan alam pesisir dan peninggalan sejarah Kesultanannya, tetapi juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat keberagaman sosial yang sangat tinggi di Kalimantan Barat.

Di balik keharmonisan masyarakatnya, Bumi Serambi Mekkah ini menyimpan kekayaan berupa ragam suku dan bahasa daerah yang unik.

Keberagaman ini menjadi modal sosial sekaligus identitas budaya yang terus dijaga kelestariannya.

Dihimpun dari data sekilas pemetaan kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, berikut adalah gambaran mengenai keragaman etnis dan bahasa yang tumbuh subur di tengah masyarakat Sambas.

Peta Keragaman Etnis: Tiga Suku Mayoritas di Sambas

Secara demografis, wilayah Kabupaten Sambas dihuni oleh berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai sejak berabad-abad silam.

Pemkab Sambas mencatat ada tiga pilar suku terbesar yang membentuk pondasi kebudayaan di daerah ini, di samping keberadaan suku-suku pendatang lainnya.

Suku Melayu Sambas

Merupakan kelompok etnis terbesar yang mendominasi sebagian besar wilayah pesisir, pusat kota, hingga pedalaman kabupaten. Suku Melayu di sini memiliki keterikatan historis yang kuat dengan masa kejayaan Kesultanan Alwatzikoebillah Sambas.

Suku Dayak

Menjadi salah satu suku asli yang mendiami wilayah pedalaman dan perbukitan di Sambas, seperti di kawasan Kecamatan Subah, Sajingan Besar, dan sekitarnya. Terdapat berbagai sub-suku Dayak seperti Dayak Bakati, Dayak Kanayatn, dan lainnya.

Suku Tionghoa

Keberadaan warga etnis Tionghoa di Sambas memiliki sejarah panjang, terutama di kawasan pesisir dan perdagangan seperti Pemangkat dan Selakau. Kehadiran mereka memperkaya akulturasi budaya lokal.

Selain ketiga suku tersebut, dinamika urbanisasi juga membawa keberagaman suku lain seperti Jawa, Bugis, dan Minang yang terintegrasi dengan baik ke dalam kehidupan sosial Sambas.

Eksplorasi Bahasa Lokal: Kekayaan Dialek yang Autentik

Selaras dengan keragaman sukunya, kekayaan bahasa penutur di Kabupaten Sambas juga sangat bervariasi. Berdasarkan klasifikasi kebahasaan dinas terkait di Pemkab Sambas, bahasa daerah utama yang digunakan sehari-hari meliputi:

Penggunaan Bahasa Daerah Utama di Sambas: