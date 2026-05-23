SPPG Sambas Selakau Sungai Nyirih Bersama Mitra Tangani Cepat 15 Siswa Alami Gangguan Pencernaan

KERACUNAN MBG - Kepala SPPG Sambas Selakau Sungai Nyirih Haliza bersama sejumlah pihak usai kejadian 15 siswa mengalami gangguan pencernaan di Selakau, Kabupaten Sambas, Kalbar, Kamis 21 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Kepala SPPG Sambas Selakau Sungai Nyirih Haliza mengatakan, siswa yang terdampak gangguan pencernaan segera dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Selakau untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif.

Haliza menjelaskan, langkah respons cepat ini diambil guna memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terjaga dan meminimalisir risiko lebih lanjut.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sambas Selakau Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, memastikan pihaknya bersama sekolah, mitra, dan yayasan telah bergerak cepat menangani 15 siswa yang mengalami kendala pencernaan, Sabtu 23 Mei 2026.

Kepala SPPG Sambas Selakau Sungai Nyirih Haliza mengatakan, siswa yang terdampak gangguan pencernaan segera dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Selakau untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif.

"Pihak SPPG, bersama pihak sekolah, mitra, dan yayasan bergerak cepat menangani 15 siswa yang mengalami kendala pencernaan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis pada Kamis 21 Mei 2026, siswa yang terdampak segera dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Selakau untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif," katanya.

Haliza menjelaskan, langkah respons cepat ini diambil guna memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terjaga dan meminimalisir risiko lebih lanjut.

Peristiwa ini bermula ketika para siswa mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis yang diproduksi dan didistribusikan pada hari Kamis 21 Mei 2026.

• Dinkes Tunggu Hasil Uji Lab Penyebab 15 Siswa Derita Gangguan Pencernaan di Selakau

"Adapun menu yang disajikan hari itu terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung (ala KFC), tumis kuning wortel dan timun, serta buah pisang," ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya SPPG telah menjalankan proses pengelolaan hingga pendistribusian sesuai prosedur.

"Untuk pengelolaan sampai ke pendistribusian kami dari pihak SPPG sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tak lama setelahnya, ditemukan 15 siswa yang mengeluhkan gangguan pada pencernaan mereka," ujarnya.

Melihat situasi tersebut, kata dia, Kepala SPPG beserta staf, pihak sekolah, serta perwakilan mitra dan yayasan yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan tegas dengan membawa seluruh siswa terdampak ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Kondisi para siswa saat ini sudah cukup baik. Setelah mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat dari tim medis Puskesmas Kecamatan Selakau, kondisi mereka menunjukkan progres yang sangat baik," ucapnya.

Dia mengatakan, pada hari yang sama, seluruh siswa terdampak sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.

Insiden ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Lebih jauh, pihak SPPG, sekolah, dan mitra berkomitmen penuh untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi mendalam.

Pengawasan dan kontrol kualitas (quality control) terhadap proses produksi serta distribusi makanan akan semakin ditingkatkan.

"Kami menjadikannya bahan evaluasi total untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini. Komitmen kami tetap sama, yaitu memastikan tujuan baik dari program pemenuhan gizi anak bangsa ini dapat tercapai dengan aman, sehat, dan maksimal," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN