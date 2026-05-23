BUBUR PADDAS - Menelisik Sejarah Bubur Paddas Sambas, Kuliner Legendaris yang Kaya Rempah dan Kandungan Gizi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kabupaten Sambas tidak hanya kaya akan tradisi tenun dan situs sejarahnya, tetapi juga memiliki khazanah kuliner yang sangat populer di Kalimantan Barat.

Salah satu menu andalan yang wajib dicoba oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke Bumi Serambi Mekkah ini adalah Bubur Paddas (Bubur Pedas).

Meski menyandang kata "paddas", rasa asli dari kuliner legendaris ini sama sekali tidak pedas cabai.

Istilah tersebut merujuk pada kekayaan ragam sayuran dan rempah-rempah di dalamnya yang memberikan efek hangat dan segar saat disantap.

Sejarah Bubur Paddas: Lahir dari Kearifan Lokal Masa Lalu

Dihimpun dari catatan sejarah dinas terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Bubur Paddas memiliki latar belakang historis yang sangat mendalam dan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Sambas.

Menu Modifikasi di Masa Krisis: Pada masa lampau, wilayah Sambas sempat menghadapi masa-masa sulit akibat perang atau paceklik yang menyebabkan stok pangan menipis.

Untuk menyiasati keterbatasan beras, masyarakat berinisiatif mencampurkan sisa stok beras yang sedikit dengan aneka jenis sayuran liar yang tumbuh subur di sekitar pekarangan.

Makna Filosofis: Kata "Paddas" dalam dialek Melayu Sambas klasik merupakan ungkapan untuk menggambarkan beragamnya campuran (sari warna-warni) sayuran di dalam satu wadah.

Dari makanan penyelamat di masa krisis, menu ini perlahan naik kelas menjadi hidangan resmi yang digemari di lingkungan istana hingga masyarakat luas.

Kandungan Gizi Tinggi: Kombinasi Rempah dan Sayur Segar

Dari sisi kesehatan, Bubur Paddas dikenal sebagai hidangan yang menyehatkan karena didominasi oleh serat alami.

Proses pembuatannya pun terbilang unik, di mana beras ditumbuk halus terlebih dahulu, lalu disangrai bersama parutan kelapa dan bumbu rempah sebelum dimasak dengan air kaldu daging atau tulang.

Data Komponen Utama Bubur Paddas Sambas:

Kategori Bahan Jenis yang Digunakan

Bahan Utama: Beras tumbuk sangrai, kelapa parut sangrai, dan kuah kaldu.

Sayuran Hijau : Kangkung, daun pakis, daun ubi kayu (singkong), dan kacang panjang.

Daun Aromatik Khas: Daun Kesum (memberikan aroma khas yang autentik) & daun kunyit.

Pelengkap (Topping): Kacang tanah goreng, ikan teri goreng, perasan jeruk sambal, dan cabai.

Data UMKM: Penggerak Ekonomi Kreatif SambasBerdasarkan data pemetaan ekonomi kreatif dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, kuliner tradisional seperti Bubur Paddas kini telah bertransformasi menjadi sektor usaha menjanjikan yang menopang ekonomi kerakyatan.