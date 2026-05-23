SMPN 2 Singkawang Buka Suara Kasus Wesley, Kepsek Dina Aprilliya: Pelaku Bukan dari Sekolah Kami

KORBAN KEKERASAN - Kondisi seorang bocah (12) yang kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026. Usai mengalami pemukulan di bagian kepala dari teman sebayanya.

Ringkasan Berita: Kepala SMPN 2 Singkawang, Dina Aprilliya, menegaskan bahwa kasus pemukulan terhadap Wesley terjadi di luar jam sekolah dan pelaku bukan berasal dari SMPN 2 Singkawang, namun pihak sekolah tetap menunjukkan kepedulian dengan memantau kondisi korban.

Pihak sekolah mengajak orang tua dan masyarakat memperkuat pengawasan serta pendidikan karakter anak melalui program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” agar kekerasan antar remaja tidak kembali terjadi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kepala SMP Negeri 2 Singkawang, Dina Aprilliya, memberikan klarifikasi terkait insiden pemukulan antar remaja yang menimpa salah satu siswanya, Wesley, beberapa waktu lalu di Kota Singkawang.

Dina mengatakan klarifikasi tersebut disampaikan agar informasi yang diterima masyarakat tetap utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Saya selaku kepala sekolah ingin memberikan klarifikasi agar informasi yang diterima masyarakat utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Sabtu 23 Mei 2026.

Ia mengaku pihak sekolah sangat prihatin dan menyayangkan insiden pemukulan yang menimpa Wesley.

Namun, Dina menegaskan bahwa pelaku bukan berasal dari SMPN 2 Singkawang.

“Pelaku bukan dari sekolah kami,” tegasnya.

Menurut Dina, kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah.

Bahkan insiden berlangsung pada malam hari saat libur cuti bersama.

“Peristiwa tersebut terjadi sepenuhnya di luar jam operasional sekolah dan di luar lingkungan sekolah,” jelasnya.

Ia menerangkan, sesuai aturan dan tata tertib sekolah, tanggung jawab pengawasan siswa akan kembali kepada orang tua atau wali murid setelah jam pelajaran selesai dan siswa meninggalkan area sekolah.

Meski demikian, Dina menegaskan pihak sekolah tidak tinggal diam dalam menyikapi kasus tersebut.

“Meskipun secara hukum dan struktural kejadian ini berada di luar ranah tanggung jawab pihak sekolah, kami tidak tinggal diam,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian, pihak sekolah terus menjalin komunikasi dengan keluarga korban untuk memantau perkembangan kondisi Wesley yang saat ini masih menjalani pemulihan.

Selain itu, pihak sekolah juga menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang selama ini diterapkan di lingkungan SMPN 2 Singkawang.

Menurut Dina, program tersebut menanamkan berbagai nilai positif kepada siswa, seperti saling menghargai, mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, hingga membangun rasa empati terhadap sesama.