Bikin Penasaran! Ini Deretan Nama Jalan Unik di Bengkayang, Ada yang Berasal dari Pohon Beracun

BENGKAYANG DALAM DATA - Suasana lalu lintas di Kota Bengkayang Kalbar.

Namun bagi pendatang atau wisatawan, nama jalan di Bumi Sebalo ini kerap memancing rasa penasaran karena keunikan pelafalan dan maknanya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tidak hanya dikenal dengan keindahan alam riam dan bukitnya yang memesona.

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini ternyata menyimpan keunikan tersendiri pada nama-nama jalan protokol dan jalur penghubungnya.

Bagi masyarakat lokal, nama-nama jalan ini mungkin sudah biasa terdengar.

Namun bagi pendatang atau wisatawan, nama jalan di Bumi Sebalo ini kerap memancing rasa penasaran karena keunikan pelafalan dan maknanya.

Dihimpun dari berbagai sumber sejarah lokal dan data pemetaan wilayah Kabupaten Bengkayang, berikut adalah deretan nama jalan unik di Bengkayang beserta sejarah dan filosofi di baliknya.

1. Jalan Ipuh (Kecamatan Bengkayang)

Bagi orang awam, kata "Ipuh" terdengar asing atau unik.

Namun di balik nama jalan yang terletak di kawasan pusat kota ini, tersimpan sejarah masa lalu masyarakat Dayak pedalaman.

Asal-usul & Sejarah: Nama jalan ini diambil dari nama Pohon Ipuh (Antiaris toxicaria).

Pada zaman dahulu, getah dari pohon ipuh terkenal sangat beracun dan digunakan oleh para prajurit Dayak sebagai ramuan peluru sumpit (sopok) untuk berburu maupun bertahan dari musuh.

Filosofi: Kawasan ini dulunya merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon ipuh.

Pengabadian nama ini bertujuan agar generasi muda tetap mengingat salah satu bagian dari kearifan lokal masa lalu.

2. Jalan Sanggau Ledo (Jalur Utama Kabupaten)

Banyak pengendara yang mengira jalan ini berada di Kabupaten Sanggau karena kemiripan namanya.

Padahal, Jalan Sanggau Ledo merupakan salah satu urat nadi transportasi utama di Kabupaten Bengkayang.

Asal-usul & Sejarah: Nama ini merujuk pada wilayah Kecamatan Sanggau Ledo. Berdasarkan sejarahnya, nama ini berasal dari perpaduan suku asal dan geografis.

Kata "Sanggau" konon dibawa oleh kelompok masyarakat adat yang bermigrasi dari wilayah daerah aliran sungai (DAS) Sanggau kuno, sedangkan "Ledo" dalam bahasa lokal merujuk pada dataran atau lembah.