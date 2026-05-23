Polisi dan Kelompok Tani Panen Jagung Perdana Desa Raut Muara, Perkuat Ketahanan Pangan di Sekayam

Kapolsek Sekayam bersama Personel dan kelompok tani panen jagung perdana, di lahan kebun Tim Penanganan Khusus Ketahanan Pangan (TPKK) Desa Raut Muara, Dusun Raut Kayan, Kecamatan Sekayam, Jumat 22 Mei 2026 pagi. Panen jagung perdana itu dilaksanakan di lahan seluas kurang lebih satu hektare dengan jenis tanaman jagung hibrida.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Satu di antaranya melalui kegiatan Panen Jagung Perdana yang digelar di lahan kebun Tim Penanganan Khusus Ketahanan Pangan (TPKK) Desa Raut Muara, Dusun Raut Kayan, Kecamatan Sekayam, Jumat 22 Mei 2026 pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut menjadi bagian dari Program Ketahanan Pangan (Program 2) yang bertujuan memperkuat swasembada pangan nasional sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam sektor pertanian dan pangan.

Program tersebut dikelola oleh Tim Penanganan Khusus Ketahanan Pangan Desa Raut Muara bersama masyarakat setempat sebagai bentuk pemberdayaan sektor pertanian desa.

Kegiatan panen dihadiri oleh Kapolsek Sekayam AKP Dr Sutikno, S.Sos, MAP, yang diwakili Bhabinkamtibmas Desa Raut Muara Bripka Febri Dwi Handoko, Kepala Desa Raut Muara Eli Dosan, S.IP., anggota Polsek Sekayam Brigpol Syawal Rahmaddani, serta Ketua TPKK beserta anggota.

Suasana panen berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Para peserta terlihat turun langsung memanen jagung di lahan pertanian yang sebelumnya telah dikelola secara gotong royong oleh kelompok TPKK bersama warga Desa Raut Muara.

Berdasarkan hasil penghitungan sistem ubinan yang dilakukan BPPPK Kecamatan Sekayam, hasil panen diperkirakan mencapai kurang lebih empat ton jagung bruto atau jagung yang masih belum dipipil.

Hasil tersebut dinilai cukup baik untuk panen perdana pada lahan pertanian ketahanan pangan desa.

Sebagian hasil panen rencananya akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak milik warga setempat, sedangkan sebagian lainnya akan dijual kepada pengepul lokal di Desa Raut Muara.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat desa sekaligus menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan.

Kapolsek Sekayam AKP Dr Sutikno, S.Sos, MAP, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian masyarakat di sektor pangan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan kepolisian menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program tersebut.

“Panen jagung perdana ini merupakan bentuk nyata semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami berharap program seperti ini dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung swasembada pangan di wilayah Kecamatan Sekayam,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Polsek Sekayam akan terus mendukung program-program produktif masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.