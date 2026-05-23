Unik, Kota Pontianak Terbagi Jadi 3 Daratan Utama Dipisahkan Sungai Kapuas dan Sungai Landak

KOTA PONTIANAK - Logo Kota Pontianak. Kota Pontianak dibelah 2 sungai besar yaitu Sungai Landak dan Sungai Kapuas yang membagi Kota Khatulistiwa ini jadi 3 daratan utama.

Ringkasan Berita: Kota Pontianak memiliki keunikan geografis karena terbagi menjadi tiga daratan utama yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, menjadikannya salah satu kota sungai terbesar di Kalimantan Barat.

Secara administratif, Kota Pontianak terdiri dari enam kecamatan dan 29 kelurahan yang tersebar di wilayah Pontianak Utara, Timur, Tenggara, Selatan, Kota, dan Barat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kota Pontianak memiliki keunikan geografis yang tidak dimiliki banyak kota lain di Indonesia.

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat ini terbagi menjadi tiga daratan utama yang dipisahkan oleh dua sungai besar, yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Kondisi geografis tersebut membuat Pontianak dikenal sebagai kota yang tumbuh di tepian sungai dengan aktivitas masyarakat yang sangat dekat dengan kehidupan perairan.

Secara administratif, Kota Pontianak terdiri dari enam kecamatan dan 29 kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Baca juga: 5 Masjid di Pemangkat Sambas yang Cocok Jadi Tempat Singgah dan Ibadah

Daratan pertama berada di wilayah Kecamatan Pontianak Utara yang terdiri dari empat kelurahan, yakni Batu Layang, Siantan Hilir, Siantan Hulu, dan Siantan Tengah.

Wilayah ini menjadi salah satu kawasan yang berkembang pesat dengan aktivitas permukiman dan perdagangan masyarakat di kawasan utara kota.

Daratan kedua adalah Kecamatan Pontianak Timur yang memiliki tujuh kelurahan, yaitu Banjar Serasan, Dalam Bugis, Parit Mayor, Saigon, Tambelan Sampit, Tanjung Hilir, dan Tanjung Hulu.

Pontianak Timur dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi dan pelabuhan rakyat yang cukup aktif.

Baca juga: 5 Destinasi Wisata Religi di Mempawah, Jadi Bukti Sejarah dan Toleransi Dirajut dengan Sangat Rapi

Sementara daratan ketiga menjadi wilayah paling luas karena mencakup empat kecamatan sekaligus, yakni Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, dan Pontianak Barat.

Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri dari Kelurahan Bangka Belitung Darat, Bangka Belitung Laut, Bansir Darat, dan Bansir Laut.

Sedangkan Kecamatan Pontianak Barat meliputi Pal Lima, Sungai Beliung, Sungai Jawi Dalam, dan Sungai Jawi Luar.

Untuk Kecamatan Pontianak Kota terdiri dari Darat Sekip, Mariana, Sungai Bangkong, Sungai Jawi, dan Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, hingga aktivitas bisnis masyarakat.

Sementara Kecamatan Pontianak Selatan meliputi Akcaya, Benua Melayu Darat, Benua Melayu Laut, Kota Baru, dan Parit Tokaya yang dikenal sebagai kawasan pendidikan dan permukiman modern.

Dengan bentang wilayah yang dipisahkan sungai-sungai besar, Pontianak memiliki karakter unik sebagai kota air yang terus berkembang menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di Kalimantan Barat.

Daftar Nama 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan Kota Pontianak

1. Kecamatan Pontianak Tenggara