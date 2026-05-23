Personel Polsek Mandor Turun Langsung Cegah Aksi Pencurian di Tengah Warga pada Malam Hari

PATROLI MALAM - Personel Polsek Mandor patroli sambang pada malam hari, Kamis 21 Mei 2026 malam. Patroli malam menyasar pemukiman warga dan titik-titik yang dianggap rawan tindak kriminal, terutama pencurian.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Suasana malam di sejumlah titik wilayah hukum Polsek Mandor tampak lebih hidup dari biasanya, Kamis 21 Mei 2026 malam.

Personel kepolisian terlihat aktif melaksanakan patroli malam dengan menyasar pemukiman warga dan titik-titik yang dianggap rawan tindak kriminal, terutama pencurian.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak hanya berkeliling, tetapi juga menyempatkan diri berhenti dan berinteraksi langsung dengan warga yang masih beraktivitas di malam hari.

Polisi memberikan imbauan kamtibmas agar masyarakat tetap waspada dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari SH, SIK, melalui Kapolsek Mandor IPDA Bernadus Didy Kusnadi, SH, MH, secara terpisah menjelaskan bahwa kegiatan patroli malam ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya tindak pencurian yang kerap terjadi pada jam-jam rawan.

“Patroli malam ini kita tingkatkan sebagai upaya pencegahan. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menutup ruang bagi pelaku kejahatan,” ujarnya.

Lanjut kapolsek menambahkan, pihaknya juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Warga diminta tidak lengah, serta segera melapor apabila melihat hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi antara aparat dan masyarakat, kita bisa mencegah tindak kejahatan sejak dini,” tambahnya.

Kegiatan patroli malam berjalan lancar dan mendapat respons positif dari warga. Banyak masyarakat mengapresiasi kehadiran polisi yang dinilai memberikan rasa aman serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar.

Jaga Keamanan

Di tengah cuaca yang menyengat dan terik matahari yang cukup panas, petugas piket Polsek Mandor tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tanpa mengenal lelah, Personel Polsek Mandor melaksanakan patroli siang menyusuri wilayah hukum setempat, Jumat 22 Mei 2026.

Patroli kali ini menyasar sejumlah titik aktivitas warga yang terlihat tengah beristirahat dan bersantai di siang hari.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat tersebut bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, namun juga memberikan rasa aman serta menjalin kedekatan dengan warga.

Tak hanya itu, petugas juga menyambangi salah satu bengkel yang masih beraktivitas di siang hari.