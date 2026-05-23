Tumbuhkan Kepedulian Lingkungan, Forkopimcam Sekayam Gelar Kerja Bakti Bersama

GOTONG ROYONG - Unsur pemerintah, TNI-Polri, tenaga kesehatan, pendidikan, hingga pemerintah desa gotong royong pada gerakan Jumat Bersih, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

Ringkasan Berita: Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kebersamaan seluruh elemen di Kecamatan Sekayam dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, kegiatan gotong royong seperti ini juga mempererat hubungan antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kegiatan kerja bakti dalam rangka Gerakan Jum’at Bersih digelar di wilayah Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Jumat, 22 Mei 2026.

Aksi gotong royong lintas instansi tersebut dimulai sejak pukul 07.30 WIB dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, tenaga kesehatan, pendidikan, hingga pemerintah desa sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan surat undangan Kantor Camat Sekayam Nomor 600.1.17.3/256/Set-Um tanggal 21 Mei 2026 tentang Undangan Kerja Bakti. Gerakan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Sekayam.

Kegiatan kerja bakti diikuti oleh Camat Sekayam beserta staf, personel Polsek Sekayam, personel Koramil 1204-02 Sekayam, staf RSUD Temenggung Gergaji Sekayam, staf UPT Puskesmas Balai Karangan, Korwil Dikbud Sekayam, Korwil BPP Sekayam, Pemerintah Desa Balai Karangan, serta Pemerintah Desa Kenaman.

Dalam pelaksanaannya, para peserta melakukan pembersihan sampah di sepanjang sisi kiri dan kanan badan jalan pada sejumlah titik yang telah ditentukan.

Para peserta tampak kompak membersihkan area publik dengan membawa perlengkapan kebersihan masing-masing guna memastikan lingkungan tetap terjaga dan nyaman dipandang.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan, kerja bakti dibagi ke dalam dua rute berbeda. Rute pertama melibatkan Kantor Camat Sekayam, Polsek Sekayam, Koramil 1204-02 Sekayam, UPT Puskesmas, Korwil Dikbud, dan Desa Balai Karangan dengan titik kumpul di Tugu Simpang III serta area pembersihan hingga Simpang Nedji.

Sementara itu, rute kedua melibatkan RSUD Temenggung Gergaji, Korwil BPP, dan Desa Kenaman dengan titik kumpul di BPP Kenaman.

Para peserta bergerak membersihkan lingkungan menuju Simpang Nedji sebagai titik akhir kegiatan kerja bakti bersama tersebut.

Kapolsek Sekayam, AKP Dr. Sutikno, S.Sos, MAP, mengungkapkan bahwa Gerakan Jum’at Bersih tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi dan masyarakat dalam membangun kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kebersamaan seluruh elemen di Kecamatan Sekayam dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, kegiatan gotong royong seperti ini juga mempererat hubungan antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat,” katanya.

• Warga dan Polisi Gotong Royong Bersihkan Jalan Usai Kecelakaan Truk di Tayan Hilir

AKP Sutikno menambahkan, budaya gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan perlu terus ditanamkan secara berkelanjutan.

Menurutnya, lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan suasana yang tertib, indah, dan kondusif.

Gerakan Jum’at Bersih di Kecamatan Sekayam tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama demi terciptanya wilayah yang sehat, asri, dan nyaman bagi seluruh warga.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN