Seleksi Kafilah MTQ Kota Singkawang Resmi Dibuka, Semangat Melahirkan Generasi Qurani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Suasana religius dan penuh semangat tampak mewarnai pembukaan Seleksi Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kafilah Kota Singkawang Tahun 2026 yang digelar di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Jumat 22 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemerintah Kota Singkawang bersama LPTQ dalam menyiapkan kafilah terbaik untuk menghadapi MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Kabupaten Kayong Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Singkawang Drs. H. Muslimin, M.Si mewakili Wali Kota Singkawang, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang Mubarak, Kakan Kemenag Kota Singkawang Drs. H. Muchlis, M.Pd, serta Kapolres Singkawang yang diwakili PS. Kasubbagdalops Bagops Polres Singkawang IPTU H. Mustakim.

Turut hadir pula pengurus LPTQ, dewan hakim, serta ratusan peserta seleksi dari seluruh kecamatan di Kota Singkawang.

Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa seleksi ini bertujuan menjaring peserta terbaik sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan Tilawatil Qur’an di Kota Singkawang.

Sebanyak 197 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Mei 2026, dengan berbagai cabang lomba seperti Tartil, Tilawah, Hifzhil Qur’an, Fahmil, Syarhil, hingga Khattil Qur’an yang tersebar di beberapa lokasi pelaksanaan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang Drs. H Muchlis, M.Pd dalam sambutannya menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam dan media membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

Ia berharap melalui seleksi ini akan lahir generasi Qur’ani yang tidak hanya mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, namun juga mampu mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, sambutan Wali Kota Singkawang yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Pemerintah Kota Singkawang disebut akan terus mendukung pembinaan keagamaan dan pengembangan MTQ sebagai bagian dari pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

Para peserta juga diingatkan agar mengikuti seleksi dengan penuh semangat, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seleksi Peserta MTQ Kota Singkawang Tahun 2026 resmi dibuka.

Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan kafilah terbaik yang dapat mengharumkan nama Kota Singkawang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran.

