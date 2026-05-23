Kota Singkawang Diguncang Kasus Kekerasan Remaja, Wesley Remaja Kelas 1 SMP Korban dan Cedera Otak

KORBAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin prihatin atas peristiwa tersebut.

Ringkasan Berita: Kasus pemukulan menggunakan palu terhadap pelajar SMP bernama Wesley (12) di Kota Singkawang kini ditangani serius oleh Unit PPA Polres Singkawang setelah korban mengalami cedera otak berat dan harus menjalani operasi.

Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengecam keras aksi kekerasan tersebut serta meminta aparat mengusut tuntas kasus demi keadilan bagi korban, sekaligus mengajak orang tua, sekolah, dan masyarakat memperkuat pengawasan serta pendidikan karakter anak-anak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus pemukulan brutal yang menimpa seorang pelajar SMP di Kota Singkawang hingga mengalami cedera otak berat terus menjadi perhatian publik.

Peristiwa yang terjadi pada 15 Mei 2026 itu kini tengah ditangani serius oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Singkawang.

Korban diketahui bernama Wesley (12), seorang pelajar SMP di Kota Singkawang.

Akibat insiden pemukulan menggunakan palu tersebut, Wesley harus menjalani operasi karena mengalami luka berat di bagian kepala.

Kasus ini pun menuai keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin.

Ia mengaku sangat prihatin atas aksi kekerasan yang menimpa remaja tersebut hingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

“Tindakan kekerasan seperti ini sangat kami sesalkan dan tidak boleh terjadi di Kota Singkawang yang selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi, keamanan, dan kedamaian,” ujar Muhammadin saat dihubungi tribunpontianak.co.id, Sabtu 23 Mei 2026.

Muhammadin menegaskan, pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum agar kasus tersebut ditangani secara serius dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut agar keluarga korban mendapatkan rasa keadilan dan kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Agar keluarga korban mendapatkan rasa keadilan serta kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Selain mendorong penanganan hukum, Muhammadin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja.

Menurutnya, peran orang tua, pihak sekolah, tokoh masyarakat hingga lingkungan sekitar sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda agar terhindar dari perilaku kekerasan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan generasi muda, untuk bersama-sama memperkuat pengawasan dan pendidikan karakter,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat merusak masa depan mereka sendiri maupun orang lain.

Muhammadin turut mendoakan agar Wesley segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.