Safari Fajar di Musholla Nurul Adlan, Polres Singkawang Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan Umat

KATA SAMBUTAN - Kasat Binmas IPTU Budi Anggoro sampaikan kata sambutan pada kegiatan Safari Fajar Kota Singkawang, Sabtu 23 Mei 2026 dini hari.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa di Musholla Nurul Adlan Polres Singkawang saat digelarnya kegiatan Safari Fajar Kota Singkawang, Sabtu 23 Mei 2026 dini hari.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 04.15 WIB tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara personel Polres Singkawang, tokoh agama, dan masyarakat dalam nuansa religius yang khidmat.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Saudara Fadel serta saritilawah oleh IPTU H Mustakim.

Seluruh jamaah yang hadir kemudian bersama-sama melantunkan Asmaul Husna, menciptakan suasana yang menenangkan dan penuh kekhusyukan menjelang pelaksanaan ibadah Subuh berjamaah.

Dalam sambutannya, Kapolres Singkawang yang diwakili Kasat Binmas IPTU Budi Anggoro menyampaikan bahwa Safari Fajar bukan hanya kegiatan keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Tausyiah agama kemudian disampaikan oleh AIPDA Hery Apriadi yang mengajak jamaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa serta menjaga persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Safari Fajar Kota Singkawang, H. Suhairi, S.Pd., yang mengapresiasi sambutan hangat dari keluarga besar Polres Singkawang dalam kegiatan tersebut.

Safari Fajar kali ini turut dihadiri para Pejabat Utama Polres Singkawang, Kapolsek jajaran, personel Polri dan PNS Polres Singkawang, Bhayangkari Cabang Singkawang, tokoh agama, serta jamaah Safari Fajar Kota Singkawang.

Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut semakin memperkuat nilai kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sosial di Kota Singkawang.

Melalui kegiatan Safari Fajar yang rutin dilaksanakan setiap akhir pekan, diharapkan terjalin hubungan yang semakin harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Selain menjadi wadah meningkatkan keimanan, kegiatan ini juga menjadi langkah positif dalam membangun kedekatan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Singkawang.

