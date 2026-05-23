Kapolres AKBP Muhammad Harris Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran Polres Ketapang

PIMPIN SERTIJAB - Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK., CPHR, pimpin sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lingkup kerja Polres Ketapang, Sabtu 23 Mei 2026. Kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan dengan irama kerja yang sudah berjalan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Kepolisian Resor Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR, memimpin secara langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lingkup kerja Polres Ketapang, Sabtu 23 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di aula Mapolres Ketapang tersebut juga dihadiri Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin, SIK, MH pejabat utama, para perwira serta anggota Polres Ketapang.

Pejabat utama Polres yang mengikuti serah terima adalah Kasat Airud, dari pejabat lama AKP Maryono, kepada IPTU Suharto, serta Kasi Hukum dari AKP Daljuri kepada IPTU Hasonangan Lubis.

Adapun Kapolsek yang mengikuti serah terima adalah Kapolsek Sandai dari IPDA Fransiscus Edwin Lie Worabay kepada IPTU Rio Fachrihadi, Kapolsek Muara Pawan dari IPDA Lukman kepada IPDA Eko Astower, Kapolsek Matan Hilir Selatan dari AKP Jumadi Hutabarat kepada AKP Sigunari.

Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Kasi Humas dimana IPTU M Simatupang menjabat menjadi Kasi Humas Polres Ketapang.

Dalam arahannya, Kapolres Ketapang menyampaikan bahwa mutasi dalam lingkungan Polri adalah hal yang lumrah sebagai bagian dari Tour Of Duty, serta dalam rangka penyegaran struktur jabatan di lingkungan Polres Ketapang.

Kapolres Ketapang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang dimutasikan dan menekankan kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru.

“ Ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang telah berdedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini. Kepada pejabat baru, untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan dengan irama kerja yang sudah berjalan," ujar AKBP Muhammad Harris, Sabtu 23 Mei 2026.

Kepada Kapolsek jajaran yang baru dilantik untuk segera mengenali lingkungan kerja di Polsek, rangkul semua elemen masyarakat dan berikan kinerja yang optimal dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

"Tampilkan profil pimpinan di tingkat Polsek yang profesional, adaptif serta humanis,” tegas Muhammad Harris.

Dalam kegiatan serah terima jabatan tersebut juga dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan kenal pamit pejabat baru bersama pejabat lama.

Kegiatan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang mengikuti serah terima jabatan.

