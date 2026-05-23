Dinkes Tunggu Hasil Uji Lab Penyebab 15 Siswa Derita Gangguan Pencernaan di Selakau

KERACUNAN MBG - Petugas medis Puskesmas Selakau melakukan tindakan penanganan kepada siswa yang mengalami gangguan sistem pencernaan usai menyantap MBG, Kamis 21 Mei 2026. Dinkes Sambas, Kalbar masih menunggu hasil uji lab untuk mengetahui penyebab pasti siswa mengalami gangguan pencernaan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab gangguan pencernaan diderita 15 siswa SD di Selakau, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Mei 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr Ganjar Eko Prabowo mengatakan, hasil investigasi sementara dugaan gangguan pencernaan itu usai 15 siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Berdasarkan hasil investigasi saat ini dapat disimpulkan bahwa dugaan sementara kasus gangguan pencernaan yang terjadi pada siswa tersebut bersumber dari makanan yang didapatkan dari program MBG," ujar Ganjar Eko Prabowo.

Dia menambahkan, namun kepastian penyebab masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar POM Pontianak.

Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan stakeholder berwenang melakukan pemulihan trauma terhadap siswa maupun orang tua.

"Hal yang diharapkan ke depannya, pihak berwenang melakukan pemulihan trauma MBG baik kepada siswa maupun orang tua siswa," tegasnya.

Dia juga menambahkan, agar pihak SPPG harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan di seluruh titik kritis pengolahan makanan.

"Pihak SPPG dan mitra lebih mengedepankan kerjasama yang sehat dan bertanggung terhadap keamanan pangan MBG. Harus dilakukan monitoring berkala oleh Petugas Kesehatan, BPOM, lintas sektor," ucapnya.

Dia bilang, penegakan diagnosa penyebab terjadinya gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada siswa SD di SDN 06 dan SDN 08 Sungai Daun menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan sekitar 14 hari. (*)

