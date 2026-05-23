Propam Polda Kalbar & Kepala BNN Kubu Raya gelar Pembinaan Etika Profesi Polri di Polres Ketapang

KUNJUNGAN KERJA - Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin SIK, MH menyambut langsung kedatangan tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalimantan Barat bersama Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya, Kamis 21 Mei 2026. Kedatangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Etika Profesi Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Polres Ketapang.

Ringkasan Berita: Ia menegaskan bahwa anggota Polri harus menjadi contoh di tengah masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan interaktif, dimana para peserta diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait etika profesi maupun pencegahan penyalahgunaan narkoba

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Mewakili Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris SH, SIK, MIK, CPHR, Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin SIK, MH menyambut langsung kedatangan tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalimantan Barat bersama Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya, Kamis 21 Mei 2026.

Kedatangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Etika Profesi Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Polres Ketapang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Ketapang, para Kapolsek jajaran, personel Polres Ketapang serta ASN Polri.

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personel terkait etika profesi, disiplin anggota Polri serta penguatan komitmen dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.

Dalam sambutannya, Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada tim Bid Propam Polda Kalbar serta Kepala BNN Kubu Raya atas pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya membangun karakter personel Polri yang profesional, disiplin dan berintegritas.

“Pembinaan etika profesi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, sehingga seluruh personel dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik serta menjauhi segala bentuk pelanggaran,” ujar Wakapolres.

Baca juga: Upaya Cegah Narkoba, PLBN Aruk Perkuat Sinergi Dengan BNN Kalbar

Dalam arahannya, tim Bid Propam Polda Kalbar AKBP R Fariman S.H. selaku ketua Tim dari Bid Propam menegaskan pentingnya menjaga marwah institusi Polri dengan menghindari pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

Personel juga diingatkan agar selalu menjaga sikap, perilaku dan profesionalisme baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya AKBP Alber Manurung SH, SIK, MH turut memberikan materi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkotika.

Ia menegaskan bahwa anggota Polri harus menjadi contoh di tengah masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan interaktif, dimana para peserta diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait etika profesi maupun pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris melalui Wakapolres berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kedisiplinan, integritas dan profesionalisme seluruh personel Polres Ketapang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan Polri yang Presisi dan bebas dari pelanggaran.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN