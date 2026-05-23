Blue Light Patroli Polsek Simpang Hulu, Wujud Kehadiran Polri Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Personel Polsek Simpang Hulu melaksanakan kegiatan Blue Light Patroli, Kamis malam 21 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas, di antaranya kawasan perumahan warga, tempat-tempat nongkrong masyarakat, serta jalur-jalur yang dinilai rawan tindak kriminalitas.

Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Simpang Hulu tidak hanya melakukan pemantauan situasi, namun juga melaksanakan dialog dan pendekatan secara humanis kepada masyarakat maupun para anak muda yang masih berkumpul di sejumlah titik lokasi.

Petugas memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan lingkungan masing-masing serta menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, anggota patroli juga mengingatkan para pengguna kendaraan bermotor agar tidak menggunakan knalpot brong dan tidak melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR melalui Kapolsek Simpang Hulu Iptu Vahrul Febrianto, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan Blue Light Patroli akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai langkah preventif dalam meminimalisir potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Simpang Hulu.

“Pelaksanaan Blue Light Patroli merupakan salah satu bentuk upaya preventif kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman, nyaman, serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dengan masyarakat,” ungkap Kapolsek.

Dengan adanya patroli rutin tersebut, diharapkan masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

